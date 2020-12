Corona-Ticker Schwaben: Wenige Verstöße während der Feiertage

Montag, 28.12.2020

8.30 Uhr: Feiertagsbilanz der schwäbischen Polizei: Nur knapp 3 Prozent der Kontrollierten verstoßen gegen Ausgangsbeschränkungen

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord haben die Einsatzkräfte während der Feiertage insgesamt 950 Kontrollen durchgeführt. Davon verstießen nur 2,7 Prozent der Kontrollierten gegen die aktuellen Ausgangsbeschränkungen (26 Anzeigen). Insgesamt stellten die Polizeikräfte 53 Ordnungswidrigkeiten fest. Gezählt wurde in der Stadt und im Landkreis Augsburg sowie in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Donau-Ries und Dillingen.

Sonntag, 27.12.2020

16.20 Uhr: Impfungen im Landkreis Dillingen beginnen noch heute Abend

Nach der Bestätigung, dass der Impfstoff im Landkreis Dillingen uneingeschränkt anwendbar ist, hat der Landkreis angekündigt, noch heute mit dem Impfungen zu beginnen. Laut Landratsamt werden heute voraussichtlich noch 15 Bewohner des AWO-Seniorenheimes in Höchstädt geimpft werden. Die restlichen 75 Impfdosen werden nach Angaben des Landratsamts am Montag, 28. Dezember 2020, an weitere Bewohner des AWO-Seniorenheimes und eines weiteren Alten- und Pflegeheimes im Landkreis Dillingen verimpft.

14.58 Uhr: Gesundheitsministerium bestätigt - Impfstoffe in Schwaben einwandfrei

Das Bayerische Gesundheitsministerium hat dem Bayerischen Rundfunk bestätigt, dass die Impfstoffe im Landkreis Dillingen und im Landkreis Augsburg verwendet werden dürfen. Die Firma Biontech habe den Impfstoff überprüft, so das Ministerium. Die beiden Landkreise hatten heute nicht mit den Impfungen begonnen, weil sie laut den Landratsämtern befürchtet hatten, dass die Kühlketten nicht eingehalten worden waren.

14.38 Uhr: Landkreis Augsburg beginnt mit den Impfungen

Der Landkreis Augsburg kann den Corona-Impfstoff jetzt doch verwenden, wie das Landratsamt mitgeteilt hat. Man habe grünes Licht von BioNTech erhalten und könne so noch heute den geplanten Impfstart zeitversetzt nachholen, so das Landratsamt. Der Landkreis hatte die Impfungen ausgesetzt, weil es Zweifel daran gegeben hatte, ob die Kühlkette eingehalten worden war.

12.48 Uhr: Alle 100 Impfdosen schon weg - guter Impfstart in Kaufbeuren

Der Impfstart in Kaufbeuren verlief reibungslos, wie die Stadt mitgeteilt hat. Unter den ersten geimpften Personen in Kaufbeuren war laut Stadt die 103-Jährige Anneliese Frey. In rund 20 Tagen soll Anneliese Frey die zweite Impfdosis bekommen. Am ersten Impftag sind in Kaufbeuren laut Stadt insgesamt 100 Impfungen durchgeführt werden, es wurde also wie geplant die gesamte erste Lieferung verimpft.