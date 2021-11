Corona-Ticker Schwaben: Heimspiele des FCA nur noch mit 2-G

06:15 Uhr: Heimspiele des FCA nur noch mit 2G-Regel

Weil die Krankenhausampel in Bayern jetzt auf rot steht, dürfen die Heimspiele des FC Augsburg vorerst nur mehr nach der 2G-Regel durchgeführt werden. Das teilt der Bundesligist mit. Nur Kinder unter 12 Jahren sind von der 2G-Regel ausgenommen. Am Einlass, bei den Sanitäranlagen und vor den Kiosken sind Masken zu tragen. Auf den Tribünen und dem restlichen Stadiongelände gilt keine Maskenpflicht, alkoholische Getränke dürfen ausgeschenkt werden. Für das nächste Heimspiel gegen Rekordmeister FC Bayern München (Freitag, 19.11., 20.30 Uhr) startet nun der Vorverkauf. Der FCA will für das Spiel gegen den FC Bayern wie schon in den vorangegangenen Heimspielen Tickets zu stark reduzierten Preisen anbieten.

Dienstag, 09.11.2021

16.39 Uhr: Bundeswehr unterstützt Aichachs Gesundheitsamt bei Corona-Kontaktnachverfolgung

Wegen der steigenden Infektionszahlen erhält das Gesundheitsamt Aichach auf Antrag des Landkreises jetzt Unterstützung von der Bundeswehr. Die vier Soldaten vom Informationstechnikbataillon 292 aus Dillingen an der Donau unterstützen das „Contact-Tracing-Team“ bei der Ermittlung und Nachverfolgung von Corona-Kontaktpersonen.

Landrat Dr. Klaus Metzger zeigte sich erfreut, dass der Antrag um Hilfeleistung von Seiten der Bundeswehr so schnell bewilligt wurde und bedankte sich bei den vier Soldaten, die heute (Mo, 08.11.) in Aichach ihren Dienst im Gesundheitsamt antraten.

12.35 Uhr: Coronastufe "Rot" im Landkreis Günzburg

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert hat im Landkreis Günzburg die Schwelle von 300 überschritten (er lag am Montag bei 303,1). Weil auch die Intensivbetten zu mehr als 80 Prozent ausgelastet sind, schaltet die Corona-Ampel nun auf rot. Ab Dienstag treten im Landkreis somit neue Regelungen in Kraft. Überall, wo bislang die 3-G-Regelung oder 3G-Plus galt, ist nun 2G-Pflicht. Das heißt, es dürfen nur noch Geimpfte und Genesene und Kinder unter zwölf Jahren in bestimmte Einrichtungen oder zu bestimmen Veranstaltungen. Von der Regelung ausgenommen werden Gaststätten, Hotels und körpernahe Dienstleistungen (hier bleibt es bei 3G plus). Am Arbeitsplatz gilt die 3G-Pflicht für alle Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten. Es genügt ein einfacher Schnelltest, zweimal pro Woche für Ungeimpfte. Der Handel und öffentliche Verkehrsmittel sind davon ausgenommen.

Montag, 8. November 2021