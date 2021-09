Corona-Ticker Schwaben: Impfzentrum Gablingen stellt Betrieb ein

12.20 Uhr: Impfzentrum Gablingen stellt Betrieb ein

Im stationären Impfzentrum in Gablingen im Landkreis Augsburg wird zum 30. September der Betrieb eingestellt. Das teilt das Landratsamt mit. Hintergrund ist die Neuausrichtung der Impfstrategie durch die Staatsregierung. Vorrang beim Impfangebot sollen jetzt Arztpraxen und Betriebsärzte haben.

Das Impfzentrum in Gablingen hatte den operativen Betrieb mit der Lieferung der ersten Impfdosen an den Landkreis am 27. Dezember 2020 aufgenommen. Bis heute wurden in Gablingen insgesamt rund 81.500 Impfungen vorgenommen, weitere 12.600 über die mobilen Teams, die bislang an das Gablinger Zentrum angedockt waren.

Das zweite Impfzentrum im Landkreis Augsburg in der Stadt Bobingen bleibt als einziges staatliches Impfzentrum im Landkreis Augsburg bestehen. Es reduziert jedoch ab dem 1. Oktober seine Kapazitäten deutlich auf täglich 400 Impfungen.

Den Vorgaben des Bayerischen Staatministeriums für Gesundheit und Pflege entsprechend, soll es im Bedarfsfall möglich sein, die Kapazitäten des Impfzentrums in Bobingen und der mobilen Teams innerhalb von vier Wochen auf 1.300 Impfvorgänge pro Tag zu erweitern.

Dienstag, 07. September 2021