Corona-News-Ticker Schwaben: Lolli-Tests im Landkreis Günzburg

13.00 Uhr: Lolli-Tests starten im Landkreis Günzburg

Im Landkreis Günzburg sind nach Angaben des Schulamts heute in fünf Schulen die Lolli-Tests für Grundschüler gestartet. Dort sei alles problemlos gelaufen, teilte Schulamtsdirektor Thomas Schulze auf Anfrage des BR mit. Insgesamt gibt es im Landkreis 26 Grundschulen und fünf Förderzentren mit Grundschulklassen. Alle sollen noch in dieser Woche einen ersten Durchlauf mit den Lolli-Tests machen.

Einem Start an allen Schulen heute hätte nach Angaben des Schulamts aber noch eine Reihe von Problemen im Weg gestanden. An vielen Schulen habe noch Testmaterial gefehlt, erklärte der Leiter des Schulamts im Landkreis. Probleme habe außerdem der Datentransfer aus der Schulverwaltungssoftware an die Labors gemacht und an einigen Schulen fehlten die passenden Etikettenbögen für die Corona-Test-Proben, so Schulze.

Eine weitere Baustelle sieht Schulamtsdirektor Schulze bei den umfangreichen Einverständniserklärungen, die Eltern für die Bearbeitung der Corona-Proben in externen Labors unterschreiben müssen. Schulze plädiert hier unter anderem für Erläuterungen in verschiedenen Sprachen, um Familien mit Migrationshintergrund besser zu informieren. Schulze betonte, die Schulleitungen im Landkreis hätten den Start der Lolli-Tests mit großem Einsatz vorbereitet, Schulze äußerte aber Unverständnis für den Zeitdruck und plädierte für einen längeren Übergangszeitraum bei der Umstellung auf die neue Testmethode.

Montag, 20. September 2021