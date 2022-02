Corona-Ticker Schwaben: Appell an Eigenverantwortung

18.30 Uhr: Gesundheitsamt Unterallgäu schränkt Kontaktnachverfolgung ein

Auch im Unterallgäu ist die Omikron-Welle voll angekommen. Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden laut Gesundheitsamt fast 2.000 positive PCR-Tests gemeldet, die 7-Tage-Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut am Montag bei 1.318,4. Der organisatorische Leiter des Gesundheitsamtes, Stefan Drexel, appellierte deshalb an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. „Testen sie sich bei Symptomen regelmäßig und isolieren sie sich bei einem positiven Ergebnis sofort“, sagte Drexel laut einer Mitteilung des Landratsamtes. Wegen der Masse an Fällen sei eine Kontaktpersonen-Nachverfolgung seit dem Wochenende auch an Schulen und Kindergärten nicht mehr möglich. Der Fokus des Gesundheitsamtes liege nun voll auf Einrichtungen mit vulnerablen Personen wie Senioreneinrichtungen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Krankenhäuser. Dieses Vorgehen hat die Regierung von Schwaben allen schwäbischen Gesundheitsämtern empfohlen.

14.20 Uhr: Randale bei Corona-Demonstration in Neu-Ulm

Eine Demonstration von Gegnern der Corona-Politik ist nach Angaben der Polizei in Neu-Ulm am vergangenen Freitag in Gewalt eskaliert. Am Freitag gegen 20.00 Uhr sei es zu einem koordinierten, gewalttätigen Vorgehen von Versammlungsteilnehmern gegen Polizeibeamte an einer Polizeiabsperrung gekommen. Eine Gruppe hatte sich vom Demonstrationszug abgespalten und wollte einen eigenen Weg einschlagen, dabei stellte sich ihnen eine Polizeikette in den Weg. Bis zu 15 Demonstranten versuchten daraufhin, die Polizeikette zu durchbrechen. Eine Beamtin und zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Fünf Menschen wurden vorläufig festgenommen, drei von ihnen gehören der rechten Szene an. Es gab zudem Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Landfriedensbruchs. Die Polizei appelliert an alle friedlichen Versammlungsteilnehmer, sich von derartigen Aktionen zu distanzieren, die vorgegebenen Mindestabstände einzuhalten und den Demonstrationsweg einzuhalten.

Montag, 31. Januar 2022

16.33 Uhr: Aktuelle RKI-Inzidenzwerte in Augsburg laut Stadt nicht realistisch

Die Inzidenzwerte in Augsburg liegen wahrscheinlich wesentlich höher, als vom RKI in den letzten Tagen gemeldet, wie die Stadt heute mitgeteilt hat. "Nach Berechnungen von Dr. Wibmer, Stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes, wird ein Wert von etwa 1.550 angenommen, vergleichbar mit den Inzidenzen der umliegenden Landkreise", so die Stadt. Der aktuelle RKI-Wert liegt für Augsburg bei 665,2. Bei der Eingabe von Meldungen besteht der Stadt zufolge ein Rückstand von zwei bis drei Tagen. Der Melderückstand sei neben dem sehr hohen Fallaufkommen auch durch technische Probleme mit der Meldesoftware ISGA entstanden. Die Rückstände werden laut Stadt aktuell mit erhöhtem Personaleinsatz bearbeitet.

Sonntag, 30. Januar 2022