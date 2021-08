Corona-Ticker Schwaben: Impfung auf dem Plärrer gut angelaufen

15 Uhr: Neue Covidfälle auch in Augsburg

13 neue Covid-Fälle meldet die Stadt Augsburg heute. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes liegt die Inzidenz damit bei 33,4. Weil die RKI-Inzidenz somit drei Tage lang über 25 lag, gelten ab kommenden Mittwoch weitere Regelungen: An allen weiterführenden Schulen, an denen derzeit noch Unterricht nachgeholt wird, gilt laut der Stadt für Schüler wie Lehrer dann die Maskenpflicht auch am Platz.

14 Uhr: Kaufbeuren über 7-Tage-Inzidenz von 25 - wieder Maskenpflicht an Schulen

Die Stadt Kaufbeuren hat die 7-Tage-Inzidenz von 25 an drei Tagen in Folge überschritten. Die bisherige Spitze lag bei einem Inzidenzwert von 31,5 am vergangenen Samstag (7.8.), mittlerweile geht die Zahl der Neuinfektionen (gerechnet auf sieben Tage pro 100.000 Einwohner) zurück, heute liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei 22,5. Wegen des überschrittenen Inzidenz-Werts greift dennoch die Regelung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, wonach an Schulen wieder Maskenpflicht gilt. Trotz der aktuellen Sommerferien greift die Regelung laut Stadtverwaltung ab morgen, 10. August.

13.05: FC Augsburg: Bis zu 10.700 Zuschauer beim Heimspiel gegen Hoffenheim

Mit dem Heimspiel gegen Hoffenheim beginnt für den FC Augsburg am Samstag die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Laut FCA dürfen dazu bis zu 10.700 Zuschauer in die WWK-Arena kommen, da der maßgebliche Inzidenzwert für die Stadt Augsburg am heutigen Montag unter 35 liegt. "Wir sind froh, dass der Inzidenzwert unter 35 liegt und wir nun für unseren Heimspielauftakt am Wochenende endlich Planungssicherheit haben und den Ticketverkauf starten können“, sagt Michael Ströll, Geschäftsführer des FCA.

12.14 Uhr: Trotz zweifacher Impfung: 90 Jahre alte Seniorin stirbt an oder mit Corona

Obwohl sie vollständig geimpft war, ist eine 90 Jahre alte Frau im Höchstädter Seniorenheim Lipp mit oder an Corona verstorben. Wie das Landratsamt Dillingen mitteilte, hatte die Frau mehrere Vorerkrankungen. Weil sich ihr Allgemeinzustand verschlechtert hat, kam außerdem eine weitere Person, die in dem Heim wohnt, bereits am Freitag ins Wertinger Krankenhaus. Auch sie ist vollständig geimpft.

12.04 Uhr: Corona-Impfung auf dem Plärrer gut angelaufen

Impfung neben Riesenrad und Steckerlfisch: Auf dem Augsburger Plärrer haben sich am Wochenende weit über 100 Besucher gegen Corona impfen lassen. Statt des regulären Plärrers findet auf dem Festgelände am Exerzierplatz derzeit von donnerstags bis sonntags das Plärrer-Familienfest statt - ohne Bierzelt, aber mit Fahrgeschäften und Biergärten. Mittendrin besteht für die Besucher die Möglichkeit, sich im Impfbus mit dem Vakzin von Biontech impfen zu lassen.

Montag, 9. August 2021