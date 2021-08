Corona-Ticker Schwaben: Acht Delta-Fälle bei Dillingen

11 Uhr: Medizinrechtsexperte: "Impfpflicht aktuell nicht denkbar"

Bevor eine Impfpflicht kommt, müsste die Politik viel mehr niederschwellige Angebote machen, wie zum Beispiel die Impfmobile - das ist die Meinung von Medizinrechtsexperte Josef Lindner aus Augsburg. Zudem müsse es eine breite Werbekampagne und Aufklärung geben. Erst wenn das nicht helfe und sich die Corona-Lage drastisch verschlimmere - etwa, wenn das Virus gefährlich mutiere oder die Krankenhäuser überlastet würden - sei eine Impfpflicht denkbar, so der Rechtsexperte. Dies gelte auch bei einer indirekten Impfpflicht, also wenn man nur noch mit Impfnachweis ins Kino oder Restaurant dürfte. Eine solche indirekte Impfpflicht gebe es in Deutschland derzeit aber nicht. "Ich komme auch mit einem negativen Test ins Restaurant", sagt Lindner. Einen Test künftig selber bezahlen zu müssen, würde er noch nicht als indirekte Impfpflicht verstehen.

7 Uhr: Pflegeeinrichtung in Wittislingen bestätigt Acht Delta-Fälle

Acht bestätigte Fälle der Delta-Variante des Coronavirus zählt eine Pflegeeinrichtung in Wittislingen im schwäbischen Landkreis Dillingen – und das trotz doppelter Impfung der Betroffenen. Wie das Landratsamt mitteilte, sind dort sieben Bewohnerinnen und Bewohner und eine Pflegekraft infiziert. Labortests hätten die hochansteckende Delta-Variante bestätigt. Das Gesundheitsamt habe daraufhin die geltenden Hygienemaßnahmen verschärft. So werde die betroffene Wohngruppe streng isoliert und die infizierten Seniorinnen und Senioren befänden sich in Einzelquarantäne. Sie würden derzeit nur leichte Symptome zeigen, so das Landratsamt. Um den Überblick über den Ausbruch zu behalten, wird heute (Montag, 2.8.21) eine weitere Reihentestung durchgeführt.

Montag, 02.08.2021

14.20 Uhr: 7-Tage-Inzidenz steigt am Sonntag leicht an

32 neue Corona-Fälle verzeichnet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen für den Regierungsbezirk Schwaben seit gestern (31.07.). Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben leicht auf 12,21. Weiterhin liegt der Regierungsbezirk deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt von aktuell 14,48. Es gab seit dem Vortag keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Schwaben.

Sonntag, 01.08.2021