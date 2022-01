Corona-Ticker Schwaben: Augsburg erlaubt unangemeldete Demos

6.23 Uhr: Augsburg erlaubt weiterhin unangemeldete Demos gegen Corona-Maßnahmen

Unangemeldete Demonstrationen gegen staatliche Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die sogenannten "Spaziergänge", sind in Augsburg als Protestform weiterhin erlaubt. Allerdings hält die Stadt an der bisherigen sicherheitsrechtlichen Allgemeinverfügung zu unangemeldeten Versammlungen fest. Demzufolge dürfen unangemeldete Versammlungen für die Zeit vom 21. Januar bis 24. Januar 2022 nur auf der Maximilianstraße zwischen Moritzplatz und Ulrichsplatz stattfinden. Wie die Stadt schreibt, wurde diese konkrete räumliche Festlegung auch deswegen getroffen, weil der Blick in andere bayerische Großstädte zeige, dass ein Verbot unangemeldeter Versammlungen oder eine Verdrängung derselben an den Rand der Innenstadt nicht die gewünschte Wirkung entfalte, sondern dadurch Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrierenden Vorschub geleistet werde. Weiterhin gilt, dass unangemeldete Versammlungen nicht an Engstellen und Durchgangsstraßen stattfinden dürfen. Laut Mitteilung ergäben sich Abweichungsmöglichkeiten durch Einzelanweisungen der Polizei vor Ort.

Wie es von der Stadt weiter heißt, wurden Versammlungen mit Demonstrationszügen auf Grundlage des Versammlungsgesetzes für kommenden Samstag und Montag angezeigt. Diese würden ordnungsgemäß durch die Polizei begleitet.

Laut Stadt Augsburg ist zu beachten, dass alle Versammlungsteilnehmer eine FFP2-Maske dabeihaben müssen. Außerdem müsse zwischen den Versammlungsteilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt werden. Dort, wo das nicht möglich ist, seien die Versammlungsteilnehmer zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet. Der Versammlungsleiter habe auf die Erfüllung dieser Verpflichtungen hinzuwirken (z. B. durch Durchsagen oder Ordner).

Es gibt laut Stadt aber auch Ausnahmen von der FFP2-Maskenpflicht: Kinder bis zum sechsten Geburtstag seien von der Maskenpflicht befreit. Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssten lediglich eine medizinische Maske tragen. Personen, die glaubhaft machen könnten, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder aus medizinischen Gründen nicht möglich oder unzumutbar sei und dies vor Ort sofort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachgewiesen werden könne, das den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und konkrete Angaben zum Grund der Befreiung enthalte, würden zum Tragen einer Klarsichtmaske bzw. eines Visiers verpflichtet. Die Maske dürfe abgenommen werden, solange es zu ldentifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich sei.

Donnerstag, 20. Januar 2021

17.23 Uhr: Klinikverbund Allgäu lockert Besuchsverbot an seinen sechs Standorten

Der Klinikverbund Allgäu lockert an seinen sechs Standorten ab Donnerstag (20.01.22) das Besuchsverbot. Für die Kliniken in Kempten, Mindelheim, Ottobeuren, Immenstadt und Oberstdorf gelten damit ab Donnerstag folgende Besuchsregelungen:

- Ein Besuch ist durch ein Familienmitglied oder eine feste Kontaktperson pro Patient und Tag möglich (1-1-1-Regelung).

- Der Zutritt für Besucher in den Kliniken ist nur mit Vorlage eines negativen Testergebnisses möglich. Dies gilt auch für geimpfte und genesene Besucher. Als Testnachweis gilt die Bescheinigung einer offiziellen Teststelle (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter 48 Stunden, keine Selbsttests). Kinder bis sechs Jahre sowie schulpflichtige Kinder (bei Vorlage eines Schulbesuchsnachweises) sind von der Testpflicht befreit.

- Der Zutritt und Aufenthalt für Besucher, Begleitpersonen und ambulante Patienten ist ausschließlich mit einer FFP2-Maske möglich, die durchgehend getragen werden muss. Kinder bis sechs Jahre sind von dieser Maskenpflicht ausgenommen. Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren müssen mindestens einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.

- Das Betreten der Einrichtungen ist nur möglich, wenn der Selbstauskunftsbogen vollständig ausgefüllt wurde und kein Risikofaktor vorliegt.

- Besuchern steht keine Testmöglichkeit vor Ort an den Kliniken zur Verfügung.

Für die Geriatrie-Kliniken Sonthofen gelten ab 20. Januar gesonderte Besuchsregelungen, im Detail nachzulesen auf der Homepage.

15.05 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben steigt weiter – nur wenige Intensivpatienten

Die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben ist nach Daten des Landesamts für Gesundheit (LGL) auf 576,6 gestiegen. Gestern hatte sie das LGL mit 566,6 angegeben. Für ganz Bayern liegt der Wert bei 611,5. Die Zahl der für Schwaben gemeldeten Infektionen stieg im Vergleich zu den gestern veröffentlichten Daten um 2.337. Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Schwaben wurden registriert: einer in der Stadt Augsburg sowie einer im Landkreis Unterallgäu. Berücksichtigt sind Meldungen, die heute bis 8 Uhr beim Landesamt für Gesundheit eingegangen sind.

Keine freien Intensivkapazitäten gibt es nach Daten des DIVI-Intensivregisters (Stand 14.15 Uhr) im Landkreis Donau-Ries und im Landkreis Oberallgäu, wobei von den 26 Intensivbetten im Landkreis Donau-Ries lediglich eines für einen Corona-Patienten genutzt wird, im Landkreis Oberallgäu sind es nach den Divi-Daten zwei der vierzehn Betten. In Augsburg werden derzeit von 85 belegten Betten acht für Corona-Patienten genutzt. Sieben Intensivbetten sind frei. Im Unterallgäu sind 13 von 15 Intensivbetten belegt, Corona-Patienten werden hier aktuell nicht behandelt. In den übrigen Landkreisen und kreisfreien Städten in Schwaben sind nach den DIVI-Daten größere Intensivkapazitäten frei.

Mittwoch, 19. Januar 2022

19.29 Uhr: 566,6 - 7-Tage-Inzidenz in Schwaben steigt

Die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben ist - nach Daten des Landesamts für Gesundheit (LGL) - auf 566,6 gestiegen. Gestern hatte sie das LGL mit 555,2 angegeben. Der gesamtbayerische Durchschnitt liegt bei 577,3.

Die Zahl der für Schwaben gemeldeten Infektionen stieg - im Vergleich zu den gestern veröffentlichten Daten - um 984. Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Schwaben wurden registriert: zwei in der Stadt Augsburg, einer im Landkreis Augsburg und einer im Landkreis Dillingen an der Donau.

12.29 Uhr: Proteste gegen Corona-Politik im Allgäu

Im Allgäu haben sich am Montagabend (17.01.22) wieder etliche Menschen eingefunden, um gegen die aktuelle Corona-Politik zu demonstrieren. Das Polizeipräsidium in Kempten spricht von 26 Veranstaltungen, darunter angemeldete Versammlungen, aber auch nicht angemeldete Zusammenkünfte, mit insgesamt knapp 6.800 (etwa 6.775) Teilnehmenden.

Veranstaltungen von Neu-Ulm bis Kempten

Erneut den größten Zuspruch fand laut Polizei die Veranstaltung in Ulm/Neu-Ulm mit rund 2.000 Personen. In Mindelheim fanden sich etwa 1.200 Menschen ein, in Krumbach waren es laut Polizei knapp 600. In Kempten widersetzten sich die Protestierer einer Allgemeinverfügung, mit der die Stadt Demonstrationszüge untersagt und Kundgebungen einen festen Ort zugewiesen hatte. Rund 300 Menschen seien unter Missachtung der Anweisungen der Polizei durch die Innenstadt von Kempten gezogen, heißt es im Polizeibericht. Es wurden fast 40 Verfahren eingeleitet.

An vielen Orten erteilten die Einsatzkräfte Platzverweise, in nur drei Fällen kam es zu Beleidigungen. Bei zwei angemeldeten Gegenversammlungen wurden von der Polizei in Mindelheim 220 und in Memmingen 20 Personen gezählt.

10 Uhr: Mobile Impfkampagne im Unterallgäu

Die Impfkampagne geht weiter, das Landratsamt Unterallgäu schickt die Mobilen Impfteams wieder in die einzelnen Ortschaften. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen, 80 Menschen können pro Gemeinde einen Termin vereinbaren. Die Termine vergibt das jeweilige Rathaus. Demnächst sind die Impfteams in folgenden Gemeinden:

Sontheim: Freitag, 28. Januar, von 14 bis 18 Uhr in der Mehrzweckhalle

Breitenbrunn: Mittwoch, 2. Februar, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Rathaus

Ettringen: Donnerstag, 3. Februar, von 14 bis 18 Uhr in der "Sozialen Mitte"

Markt Rettenbach: Donnerstag, 10. Februar, von 14 bis 18 Uhr im Alten Rathaus.

Mitgebracht werden sollten: Personalausweis und, falls vorhanden, Impfpass, sowie wichtige medizinische Unterlagen wie Herzpass oder ein Allergieausweis.

6 Uhr: 7-Tage-Inzidenz bei 555,2

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel, LGL, meldet für Schwaben 967 Corona-Neuinfektionen. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz laut LGL auf 555,2 (gestern: 542,9).

Dienstag, 18. Januar 2022

18.06 Uhr: Falsches Gesundheitszeugnis, Widerstand: Geldstrafe für Querdenker-Demonstrantin

Das Video der Festnahme der 57-jährigen "Querdenker"-Demonstrantin wurde zwar millionenfach geklickt, aber vor dem Amtsgericht Kempten war es ruhig. Keine Demo, keine Solidaritätsbesucher. Der zweite Verhandlungstag war dann letztlich kürzer als erwartet, was wohl an der Diplomatie der Richterin lag. Denn sie bat zum Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft.

Nach mehreren Beratungen beider Seiten dann das ausgehandelte Strafmaß: Es bleibt bei 80 Tagessätzen, aber die Summe wurde von 60 auf 50,- Euro reduziert und der Vorwurf der Beleidigung wurde von der Staatsanwaltschaft fallen gelassen, was der Angeklagten besonders wichtig war, da sie unter Tränen wiederholte, dass sie keine Beleidigerin wäre. Da die beiden anderen Straftaten - falsches Gesundheitszeugnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - zugegeben wurde und höher wiegen als Beleidigung, stimmte auch die Staatsanwalt dem Ergebnis zu.

6.10 Uhr: Rotes Kreuz bietet telefonische Anmeldung für Impftermin an

Damit auch alte Menschen ohne Internet-Zugang eine Chance haben, sich für den Impftermin am 22. Januar im City-Center in Gersthofen anzumelden, bietet das Rote Kreuz an zwei Abenden eine telefonische Anmeldung an. Am kommenden Mittwoch (19.1.) können die Bürger zwischen 17 und 20 Uhr unter der Nummer 0821 346 36 940 anrufen und einen Impftermin vereinbaren. Das hat das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Augsburg-Land, mitgeteilt.

Die Impfungen finden am 22. Januar, zwischen 11 und 19 Uhr, im Testzentrum im City-Center statt. Geimpft wird mit Spikevax von Moderna, Interessierte müssen deshalb über 30 sein. Gersthofens Rot-Kreuz-Chefin Andrea Amador sagte laut der Mitteilung: "Wir haben festgestellt, dass das Internet bei den Anmeldungen zu Test- und Impfterminen für viele ältere Menschen eine Hürde darstellt. Die Leute wollen einfach mit jemandem reden können, dann fühlen sie sich auch gut aufgehoben."

5.50 Uhr: Wirtin wegen Verstoßes gegen Corona-Maßnahmen vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Kempten wird heute (17.1., 11.30 Uhr) der Prozess gegen eine Frau aus dem Landkreis Oberallgäu wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Beleidigung von Polizisten fortgesetzt. Laut Anklage soll die Frau am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am 17. April 2021 in Kempten Polizisten beleidigt haben. Außerdem soll sie sich im Anschluss geweigert haben, ihren Ausweis zu zeigen. Einen Strafbefehl hatte die zur Tatzeit 57-jährige Frau nicht akzeptiert. Der Fall hatte in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt, da Ausschnitte eines Videos dort zu sehen waren. Diese Ausschnitte zeigen, wie die Frau von Beamten an eine Wand gedrückt wird und ihr Handschellen angelegt werden.

5.45 Uhr: 7-Tage-Inzidenz bei 542,9

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel, LGL, meldet für Schwaben 1.639 Corona-Neuinfektionen. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz laut LGL auf 542,9 (gestern: 516,0). Der Landkreis in Schwaben mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz ist nach wie vor Lindau, allerdings ist der Wert verglichen mit gestern gesunken, aktuell liegt er dem LGL zufolge bei 796,7. Gestern lag er bei 810,1.

Montag, 17. Januar 2022