Corona-Ticker Schwaben: Impfen am Wallfahrtsort

06:00 Uhr: Im Landkreis Günzburg soll unter anderem am Wallfahrtsort Maria Vesperbild geimpft werden

Der Landkreis Günzburg will die Impfquote mit ungewöhnlichen Maßnahmen anheben. So sollen mobile Teams das Vakzin unter anderem am Wallfahrtsort Maria Vesperbild verabreichen. Ab August kann man sich vor und nach einem Gottesdienst impfen lassen. In Leipheim wird das am 25. Juli auch nach dem Besuch des örtlichen Schwimmbads möglich sein. Impfwillige bekommen als Belohnung eine Freikarte für den nächsten Eintritt. Über ein Dutzend solcher Aktionen soll es im Landkreis geben. Ziel sei es, eine vierte Welle zu verhindern, so Landrat Hans Reichhart. Man müsse nun diejenigen überzeugen, die bislang mit dem Impfen gewartet haben. Dort, wo es schwierig wird, einen zweiten Impftermin zu vereinbaren, soll Johnson&Johnson zum Einsatz kommen. Dieser Impfstoff muss nur einmal verabreicht werden.

Parallel dazu will der Landkreis Günzburg seine eigene Impfkampagne hochfahren. Auf großflächigen Plakatwänden werden Menschen zu sehen sein, die bereits gegen Corona geschützt sind. Der Slogan lautet: "Worauf wartest du? Geh impfen." Mitmachen kann jeder. Auf Facebook soll es einen Rahmen für das Profilbild geben, den man sich herunterladen kann.

Donnerstag, 15. Juli 2021

11:20 Uhr: Sonder-Impfaktionen ohne Termin im Allgäu

In den nächsten Tagen finden im Allgäu mehrere Impfaktionen statt, bei denen man sich ohne vorherige Anmeldung und teilweise bei freier Impfstoffwahl gegen das Coronavirus impfen lassen kann. Mit niederschwelligen Angeboten sollen so etwa auf belebten Plätzen und auch in kleineren Kommunen Menschen angesprochen werden, die bislang kein Impfzentrum und keinen Arzt zwecks einer Covid-19-Impfung aufgesucht haben.

Am Mittwoch (14.7.) steht der Impfbus des Landkreises Oberallgäu von 13 bis 16 Uhr in Oberstaufen auf dem Parkplatz am Kurhaus. Am Freitag (16.7.) kommt der Bus dann um die gleiche Uhrzeit nach Immenstadt auf den Parkplatz an der Ecke Mittagstraße/Oberes Feld. Es muss vorab kein Termin vereinbart werden. Wer sich impfen lassen will, muss aber über 18 Jahre alt sein. Es werden Erst- und Zweitimpfungen mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna verabreicht.

Auch im Unterallgäu rückt der Impfbus mit einem entsprechenden Angebot aus: Am Donnerstag (15.7.) wird er beim Kurhaus in Bad Wörishofen stehen, am kommenden Montag (19.7.) dann auf dem Marienplatz in Mindelheim. Geimpft wird jeweils von 9 bis 16:30 Uhr mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson und Biontech/Pfizer.

Im Ostallgäu ist ebenfalls geplant, in verschiedenen Kommunen derartige offene Impftermine anzubieten, allerdings noch nicht in dieser Woche, so ein Sprecher des Landratsamtes. Wegen der genauen Orte und Termine befinde man sich aktuell noch in der Abstimmung mit den Gemeinden.

Auch in den kreisfreien Städten im Allgäu gibt es Sonder-Impfaktionen. Am Samstag (17.7.) wird ein mobiles Team vor dem Forum Allgäu in Kempten von 10 bis 15 Uhr Impfungen mit Biontech/Pfizer anbieten. Am Dienstag kommender Woche (20.7.) gibt es das Angebot von 14 bis 20 Uhr bei der BSG-Allgäu im Stadtteil Sankt Mang. Zudem macht das Impfteam Station in mehreren Gemeinden des Landkreises Oberallgäu, ebenfalls jeweils von 14 bis 20 Uhr: am Freitag (16.7.) im Rathaus in Wildpoldsried und am 19.7. bei Metallbau Gast in Durach. Am 21.7. in Dietmannsried, am 22.7. in Waltenhofen und am 23.7. in Haldenwang wird jeweils im Rathaus geimpft.

In Memmingen steht der Impfbus am Samstag (17.7.) ab 8:30 Uhr auf dem Hallhof vor der Kreuzherrnkirche. Geimpft wird hier mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson.

In Kaufbeuren wird ebenfalls am Mittwoch (14.7.) sowie nochmals am Freitag (16.7.) jeweils von 16 bis 19 Uhr das mobile Impfteam des Impfzentrums Kaufbeuren/Ostallgäu im Testzentrum im Gablonzer Haus am Bürgerplatz 1 Impfungen anbieten. Hier wird mit Biontech/Pfizer geimpft.

Bei allen Sonder-Impfaktionen müssen Impfwillige ihren Personalausweis mitbringen, vor Ort wird ein QR-Code für den digitalen Impfnachweis ausgestellt, bzw. kann dieser bei Vorregistrierung auf der Website der bayerischen Impfzentren im Anschluss an die Impfung auf ein Smartphone heruntergeladen werden. Eine Vorabregistrierung sei zwar für den Erhalt einer Impfung nicht zwingend erforderlich, sie beschleunige den Ablauf der Impfung laut den Behörden jedoch enorm.

07:30 Uhr: Bisher sieben Corona-Fälle nach Ausbruch an Wertinger Realschule

Nach einem Corona-Ausbruch an der Wertinger Realschule sind bisher sieben Fälle bestätigt. Das teilt das Landratsamt mit. Insgesamt befinden sich 79 Schülerinnen und Schüler sowie sieben Lehrkräfte als enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Untersuchungen sind laut Landratsamt aber noch nicht abgeschlossen.

Die Corona-Fälle betreffen vor allem die sechste und neunte Jahrgangsstufe. Die Schülerinnen und Schüler seien zuvor regelmäßig auf das Corona-Virus getestet worden, hätten aber nur teilweise ein positives Testergebnis gehabt, teilt das Landratsamt mit. Der erste Corona-Fall an der Realschule ist laut Mitteilung am vergangenen Samstag aufgetaucht.

Mittwoch, 14. Juli 2021

18:10 Uhr: Landratsämter wollen mit Sonderaktionen Impfbereitschaft steigern

Die Landratsämter in Dillingen und Aichach wollen mit Sonderaktionen die Impfbereitschaft ihrer Bürgerinnen und Bürger steigern. Das Impfzentrum in Wertingen etwa wird vom kommenden Donnerstag, 15. Juli 2021, bis einschließlich Sonntag, 18. Juli 2021, erstmals Impfungen ohne vorherige Anmeldung anbieten. Zum Einsatz kommt der mRNA-Impfstoff von Moderna. Dillingens Landrat Leo Schrell appelliert an alle Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger, die noch ungeimpft sind, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Denn eine Erhöhung der Impfquote sei unabdingbar, um den Wettlauf mit der auch im Landkreis Dillingen sich weiter ausbreitenden hochansteckenden Delta-Variante nicht zu verlieren. Die Impfquote des Landkreises sei im bayernweiten Vergleich unterdurchschnittlich.

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist Impfen ohne Anmeldung auch am Mittwoch, 14.07., von 11 bis 18 Uhr jeweils ohne Terminvereinbarung im Impfzentrum in Dasing mit Moderna (ab 18 Jahren) und im Impfzentrum in Kissing mit Biontech (ab 16 Jahren) möglich. Volljährige Bürgerinnen und Bürger des Wittelsbacher Landes können sich am Donnerstag, 15.07., von 16 bis 19 Uhr im Impfzentrum im Gewerbegebiet Acht300 ohne Anmeldung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen lassen. Ein weiteres Angebot für Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg bietet das Landratsamt in der kommenden Woche. Geimpft wird erstmals in einigen Gemeinden direkt vor Ort. Wer mindestens 16 Jahre alt ist und im Landkreis wohnt, kann sich ohne Anmeldung mit Biontech impfen lassen. Das Impfteam kommt am Montag (19.07.) nach Baar ins Feuerwehrhaus, am Dienstag (20.07.) nach Schmiechen in die Schmiechachhalle und am Mittwoch (23.07.) nach Rehling ins Rathaus – jeweils von 16 bis 19 Uhr. Landrat Klaus Metzger appellierte an die Landkreisbevölkerung: "Bitte lassen Sie sich impfen, Sie schützen sich und andere!". Sollten die Impftermine kommende Woche gut angenommen werden, könnten weitere in anderen Gemeinden folgen, wie es in der Mitteilung heißt.

14:30 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben liegt laut LGL bei 7,48

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldet für Schwaben eine 7-Tages-Inzidenz von 7,48. Bayernweit verzeichnete fast die Hälfte der Neuinfektionen der bevölkerungsreichste Regierungsbezirk Oberbayern mit 31. Schwaben folgt mit 14, alle anderen Regierungsbezirke liegen im einstelligen Bereich.

10.30 Uhr: Schausteller in Augsburg präsentieren Corona-Plärrer

Am Dienstag, den 13.7.21, stellt der schwäbische Schaustellerverband um 10.30 Uhr das Konzept des "Familienparks am Plärrer" vor. Beginnen soll das Fest am Donnerstag. Es wird laut Josef Diebold, dem 1. Vorsitzenden des schwäbischen Schaustellerverbands, die komplette Fläche des Plärrer-Geländes belegen, das sich über 25.00 Quadratmeter erstreckt. Geplant sind Diebold zufolge zwölf Fahrgeschäfte für Erwachsene, acht für Kinder, etliche Buden und viele kleine Imbisseinheiten. Ein großes Bierzelt wird es wegen der Pandemie nicht geben. Die Wege werden deutlich breiter sein als normalerweise, Diebold zufolge eineinhalb Mal bis doppelt so breit. Pfeile, Schilder und Personenleitsysteme sollen die Menschenströme lenken, damit die Sicherheitsabstände gewahrt werden können. Die Vorgabe des Gesundheitsamtes war, das Fest dürfe keinen Volksfestcharakter haben, so Diebold.

10 Uhr: Schleppender Start der mobilen Impfkampagne im Landkreis Donau-Ries

Die mobile Impfkampagne im Landkreis Donau-Ries läuft nur schleppend an. Beim ersten Impftermin gestern (12.07.) in Harburg haben sich nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) 18 Menschen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Es sei ein Arzt vor Ort gewesen, der ungefähr 80 Impfungen hätte durchführen können. Der Kreisverband Nordschwaben des BRK betreibt im Landkreis Donau-Ries die beiden Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen. Nachdem dort alle Termine abgearbeitet waren, ist das BRK diese Woche nun mit mobilen Teams in kleineren Städten und Gemeinden im Landkreis unterwegs. Dort kann man sich ohne Termin eine Erstimpfung geben lassen. Michael Haller vom BRK sagte dem BR, dass die Impfärzte nach wie vor eine große Impfmüdigkeit spürten. Der Hauptgrund nach Meinung Hallers dafür ist, dass es zurzeit kaum Einschränkungen durch das Corona-Virus gibt. Sollte die Zahl der Corona-Fälle steigen, würde das Interesse an einer Impfung wahrscheinlich wieder steigen, glaubt Haller. Heute (13.07.) gibt es von 13 bis 19 Uhr eine Impfaktion in Rain am Lech, morgen (14.07., 13 bis 18 Uhr) in Oettingen, am Donnerstag in Monheim (15.07., 13 bis 19 Uhr), am Freitag (16.07., 13-19 Uhr) in Wemding und am Samstag (17.07., 13-19 Uhr) in Asbach-Bäumenheim.

Dienstag, 13. Juli 2021

16.40 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben liegt laut LGL bei 7,42

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldet für Schwaben 12 Corona-Neuinfektionen und eine 7-Tages-Inzidenz von 7,42. Damit liegt Schwaben ziemlich genau im bayernweiten Durchschnitt, der liegt bei 7,43. Insgesamt haben sich bislang 91.006 Menschen mit Wohnsitz in Schwaben mit Sars-CoV-2 infiziert, gestorben sind bisher 1832 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19.

Montag, 12. Juli 2021