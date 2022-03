Corona-Ticker Schwaben: Test bei Geflüchteten in Gundelfingen

8.15 Uhr: Flüchtlinge in Gundelfingen angekommen und getestet

In der Gundelfinger Kreissporthalle ist in der Nacht auf Montag (28.03.) der erste Bus mit ukrainischen Flüchtlingen angekommen. Wie das Landratsamt mitteilt, sei der Bus mit 20 Erwachsenen, vier Kindern und zwei Katzen um 19 Uhr in Berlin gestartet, um 02.50 Uhr sei er dann in Gundelfingen eingetroffen. Dort zeigten Helfer den Personen ihre Schlafplätze und verteilten Hygieneartikel. Am Vormittag wurden die Menschen registriert und auf Corona getestet. Das Team Asyl bereitete unterdessen die Verlegung der Menschen in dezentrale Unterkünfte des Landkreises vor, so das Landratsamt weiter.

Montag, 28. März 2022