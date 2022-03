Corona-Ticker Schwaben: Abschied von Helfern der Bundeswehr

10.55 Uhr: Allgäuer Klinikverbund meldet 91 Corona-Fälle

Der Allgäuer Klinikverbund hat zurzeit insgesamt 82 Corona-Fälle auf Normalstationen und neun auf Intensivstationen, wie der Verbund heute mitgeteilt hat. Die meisten Fälle gibt es laut Klinikverbund aktuell in Kempten, dort sind es 26 auf Normalstationen und drei auf Intensivstationen. Die einzige Klinik ohne Covid-19-Fälle ist laut Verbund die in Ottobeuren.

10.32 Uhr: Augsburger Landrat verabschiedet Pandemie-Helfer der Bundeswehr

Der Augsburger Landrat Martin Sailer hat mit einer kleinen Feier die 38 Bundeswehr-Soldaten verabschiedet, die das staatliche Gesundheitsamt während der Corona-Pandemie ca. vier Monate lang unterstützt haben. Das hat das Landratsamt heute mitgeteilt. Sailer sagte zu den Helfern an deren letzten Arbeitstag laut Mitteilung: "Wir sind Ihnen von Herzen dankbar, dass Sie alle unserem Hilferuf im Winter des vergangenen Jahres gefolgt sind und uns über die zurückliegenden Monate so tatkräftig verstärkt haben. Ohne Ihre beherzte und profunde Unterstützung in der Fallermittlung, Kontaktverfolgung und bei der Ausstellung von Bescheinigungen hätten wir während der schweren Wintermonate, als die Infektionszahlen in immer neue Höhen stiegen, der Pandemie nicht Stand halten können." Sailer überreichte den Soldaten nach Angabe des Landratsamts zum Dank ein kleines Präsent.

Montag, 21. März 2022