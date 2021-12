Corona-Ticker Schwaben: Wieder kein Neujahrssingen in Höchstädt

12.50 Uhr: Kein Neujahrssingen in Höchstädt

Zum zweiten Mal in Folge wird es auch heuer in Höchstädt (Lkr. Dillingen) den dort üblichen Brauch des Neujahrssingens nicht geben: Coronabedingt sei das einfach nicht zu verantworten, sagt Leo Thomas, Organisator der Neujahrssänger. In der Kleinstadt an der Donau ist es Tradition, dass mehrere Gruppen als Nachtwächter oder eben Neujahrssänger gekleidete Männer und inzwischen auch Frauen von Haus zu Haus gehen und den Menschen ein "gutes Neues Jahr" singen. Dafür bekamen sie bisher ein Trinkgeld oder auch mal einen Schnaps. Wegen der vielen Kontakte habe man sich aber auch heuer dagegen entschieden, sagt Leo Thomas vom historischen Verein in Höchstädt. Geplant sei, zumindest ein Video vom Gesang der Höchstädter Neujahrssänger ins Internet zu stellen.

12:30 Uhr: Menschen kauften weniger Geschenke und Gutscheine im Einzelhandel

Im Einzelhandel startet das Nachweihnachtsgeschäft. “Es wird viel umgetauscht werden. Außerdem werden Gutscheine eingelöst”, sagt Andreas Gärtner, schwäbischer Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbands Bayern in Augsburg. Mit einem großen Ansturm auf die Geschäfte sei jedoch nicht zu rechnen, sagt Gärtner. Wegen der Corona-Situation seien dieses Jahr viel weniger Geschenke und Gutscheine gekauft worden als noch in den Jahren zuvor. Kundinnen und Kunden hätten zudem sehr gezielt Geschenke gekauft, erklärt Gärtner. Laut dem Bezirksgeschäftsführer verzeichnen die Innenstadthändler bei den Weihnachtsgeschäften einen Rückgang um etwa 30 Prozent. Kundinnen und Kunden seien dieses Jahr häufiger "für Einkäufe mit dem Auto in die Peripherie gefahren", um Menschenansammlungen und den ÖPNV zu meiden, sagt Gärtner.

Montag, 27. Dezember 2021