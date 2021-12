Corona-Ticker Schwaben: Mehrere Demos am Wochenende

6 Uhr: Mehrere Demonstrationen gegen die Pandemie-Maßnahmen in Schwaben am Wochenende

Die Polizei hat am Wochenende in mehreren schwäbischen Städten Demonstrationen gegen die Pandemie-Maßnahmen verzeichnet. Die größte Gruppe kam demnach mit rund 700 Teilnehmenden am Samstag in Augsburg auf dem Plärrer-Gelände zusammen. Zu größeren Ausschreitungen kam es laut Polizeipräsidium nicht, bis auf einen Fall von Beleidigung verlief die Demonstration ohne Störungen.

In Lindau zogen am Samstag rund 600 Menschen durch die Stadt und bildeten laut Polizei eine Menschenkette, die in der Nähe des Berliner Platzes eine Straße versperrte. Die Polizei musste daraufhin den Verkehr umleiten. Mit einem Großaufgebot von Bereitschaftspolizei, Grenzpolizei und Bundespolizei mussten die Beamten mehrere Menschen gewaltsam zwingen, den Anweisungen Folge zu leisten. Dabei kam es auch zu mehreren Anzeigen.

Auch in Pfronten-Steinach im Ostallgäu waren am Samstag Demonstrierende unterwegs, hier zählte die Polizei rund 150 Teilnehmende.

5.30 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben sinkt auf 426,2

Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Bayern mitteilt, liegt die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben am Sonntag bei 426,2. Insgesamt zählen die Behörden 1.093 neue Infektionsfälle. Seit Beginn der Pandemie sind in Schwaben 2.354 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Montag, 13. Dezember 2021