Corona-Ticker Schwaben: Neue Impfstation im Augsburger "diako"

Montag, 6. Dezember 2021

11.47 Uhr: Polizei nach Augsburger Demo gegen Impfpflicht: Lage immer Griff, aber mögliche Ordnungswidrigkeit des Versammlungsleiters

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord zeigte sich mit dem Polizeieinsatz auf den Demonstrationen gegen die Einführung einer Impfpflicht am vergangenen Samstagnachmittag (4.12.) auf BR-Nachfrage "sehr zufrieden". Die zwei Kundgebungen am Rathausplatz und am Königsplatz sowie der Demonstrationszug durch die Innenstadt seien friedlich abgelaufen, sagte Polizeisprecher Markus Trieb zum BR.

Problematisch sei lediglich gewesen, dass zu den Versammlungen, die mit 50 Teilnehmern bei der Stadt angemeldet und genehmigt waren, insgesamt in der Spitze bis zu 1.000 Menschen zusammengekommen seien. Damit habe man nicht rechnen können. Dennoch habe die Polizei die Lage immer im Griff gehabt, weil man flexible Einsatzkräfte im Raum Augsburg zusammengezogen habe. Über die Anzahl der Polizisten mache man grundsätzlich keine Angaben.

Aufgrund der vielen Menschen auf zum Teil begrenztem Raum, hätten jedoch mitunter die Abstände nicht eingehalten werden können. Daher habe die Polizei die Teilnehmer aufgefordert, Masken aufzusetzen. Nicht alle kamen dieser Aufforderung nach, so Trieb. Der Versammlungsleiter habe die Teilnehmer auch dazu aufgerufen, einander die Hand zu geben. Die Polizei prüft derzeit, ob dies einen Verstoß gegen die Infektionsschutzverordnung darstellt und damit eine Ordnungswidrigkeit vorliegt.

8.09 Uhr: Fasching im Kreis Dillingen: Erneut keine öffentlichen Veranstaltungen

Mehrere Faschingsgesellschaften im Landkreis Dillingen haben inzwischen alle öffentlichen Veranstaltungen in der diesjährigen Saison abgesagt. Nach der Lauinger Laudonia haben sich jetzt auch die Steinheimer Faschingsfreunde so entschieden. Leicht gefallen sei das nicht, so der Präsident des kleinen Hofstaats Anton Stadtrecher. Man wolle trotzdem alles versuchen, den guten Zusammenhalt der aktiven Mitglieder aufrechtzuerhalten.

Weitertrainiert werden soll deshalb trotzdem, solange zulässig. Wenn möglich, soll es kleine, interne Veranstaltungen geben. Die Höchstädter Schlossfinken betonen ebenfalls, diese Entscheidung zu treffen, alles abzusagen, sei "äußerst schwer und emotional“ gewesen. Wie die anderen beiden Gesellschaften hoffen sie auch auf die nächste Saison.

3.30 Uhr: Neue Impfstation im Augsburger "diako" - Regionalbischof wird geboostert

Regionalbischof Axel Piper eröffnet am Montag (06.12., ab 15 Uhr) die neue Impfstation im diako Augsburg. Als einer der Ersten soll der Regionalbischof dort seine Boosterimpfung erhalten. Der Ort direkt gegenüber vom Hauptbahnhof sei gut erreichbar und mitten in der Stadt.

"Das ist genial. Auch ist es bewundernswert, wie die Mitarbeitenden des diako zusammenhelfen und so kurzfristig jetzt immer Montag bis Freitag zwischen 15 und 20 Uhr Impfungen nach Anmeldung über das Impfportal der Stadt Augsburg anbieten", sagt Piper. Angesichts des Gemeinwohls sei es wichtig, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich impfen zu lassen. "Als Kirche und Diakonie nehmen wir unseren Auftrag, in die Gesellschaft hineinzuwirken, wahr und ernst, wenn das diako nun diese Impfstation betreibt,“ erklärt der Regionalbischof. Der Kirchenkreis Augsburg und Schwaben hoffe darauf, dass das Angebot rege angenommen wird.