Corona-News-Ticker Schwaben: 7-Tage-Inzidenz bei 615,4

15:19 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben bei 615,4

Die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben liegt nach Daten des Landesamts für Gesundheit (LGL) bei 615,4. Der gesamtbayerische Durchschnitt liegt bei 530,4. Schwaben weist nach Niederbayern (843,3) den zweithöchsten Wert im Freistaat auf. Die Zahl der für Schwaben gemeldeten Infektionen stieg um 1.449. Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 wurde im Landkreis Unterallgäu registriert. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 890,1. Den höchsten Inzidenzwert in Schwaben gibt das Landesamt mit 962,84 für den Landkreis Oberallgäu an, den niedrigsten mit 373,72 für den Landkreis Donau-Ries. Berücksichtigt sind Meldungen, die heute bis 8 Uhr beim LGL eingegangen sind.

13:21 Uhr: Knappe Intensivkapazitäten in Schwabens Krankenhäusern

Nach Daten des vom Robert Koch-Instituts herausgegebenen Divi-Intensivregisters sind in vielen schwäbischen Landkreisen und kreisfreien Städten die meisten oder sogar alle Intensivbetten belegt. Nur in den Landkreisen Oberallgäu und Ostallgäu ist noch mehr als jedes vierte Intensivbett frei. Keine freien Betten gab es nach den Divi-Daten am frühen Nachmittag im Landkreis Dillingen a.d. Donau, im Landkreis Neu-Ulm, im Landkreis Augsburg, im Landkreis Aichach-Friedberg, in Kaufbeuren, in Memmingen und im Unterallgäu. In der Stadt Augsburg ist die Kapazität von zuletzt 86 auf 95 Betten erweitert worden, elf Betten waren noch als frei gemeldet.

13:07 Uhr: Allgäuer Impfzentren verlängern wieder die Öffnungszeiten

Die hohe Zahl der Infizierten und die strengeren Corona-Regeln haben das Interesse an Corona-Impfungen steigen lassen: Die Impfzentren auch im Unterallgäu verzeichnen einen enormen Zuspruch, erklären die Sprecherinnen der Stadt Memmingen und des Landratsamtes Unterallgäu auf BR-Anfrage. Der Anteil der Erstimpfungen beträgt rund ein Drittel. Dem Impfzentrum in Bad Wörishofen sei es gelungen, so viel Personal zu akquirieren, dass von heute an wieder täglich außer Sonntag geöffnet werden und die Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen deutlich zügiger bedient werden könne.

Zum 1. Oktober habe man den Betrieb in den Impfzentren herunterfahren sollen, nun müsse man erst wieder qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden – zumal für eine unbestimmte Zeit. Vertraglich vereinbart wurde der Betrieb beider Impfzentren durch die Malteser vorerst bis April 2022. Das Unterallgäuer Impfzentrum in Bad Wörishofen kann derzeit ohne Terminvereinbarung montags bis samstags von 16 bis 20 Uhr aufgesucht werden. Auch für Memmingen konnte mittlerweile das Personal soweit aufgestockt werden, dass an sechs Tagen pro Woche zwischen 10 und 20 Uhr geimpft werden kann. Um den Ablauf zügig zu gestalten wird darum gebeten, dass sich die Impfwilligen vorher über das Bayerische Impfportal anmelden und dort registrieren (impfzentren.bayern).

In Memmingen wird derzeit fast ausschließlich der Impfstoff von Biontech verwendet, die Impfstoffe von Moderna und Johnson&Johnson decken gerade einmal 5-10 Prozent ab. Den Impfstoff von Astrazeneca gebe es derzeit nicht in der Stadt, so eine Sprecherin.

Impfwillige in Stadt und Landkreis Lindau müssen ab dieser Woche vor dem Besuch des Impfzentrums einen Termin vereinbaren. Zudem werden nur noch Menschen geimpft, die im Landkreis gemeldet sind. Derzeit wird nur in Lindau geimpft, das Impfzentrum in Lindenberg soll aber demnächst wieder öffnen, heißt es beim Landratsamt. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna, das Vakzin der Firma Johnson&Johnson ist erst ab Montag, 22.11. wieder im Lindauer Impfzentrum verfügbar.

12:27 Uhr: Corona-Impfung in Augsburg: Stadt erweitert Öffnungszeiten

Die Stadt Augsburg weitet die Öffnungszeiten ihres Impfzentrums und der Impfstationen in der Maximilianstraße, in der Werner-Egk-Grundschule in Oberhausen und in der Hochschule auf dem Campus-Gelände am Brunnenlech aus.

Im Impfzentrurm in der Bürgermeister-Ulrich-Straße wird nach Angaben der Stadt ab morgen (Dienstag, 16.11.2021) dienstags bis samstags von 8 bis 15.30 Uhr geimpft.

An den kleineren Standorten soll von 8 bis 15.15 Uhr geimpft werden: in der Werner-Egk-Grundschule von Dienstag bis Freitag, in der Maximilianstraße und in der Hochschule von Dienstag bis Samstag.

11.21 Uhr: Scharfe Kritik an Augsburger Stadtregierung wegen fehlenden Impfstoffs

Nachdem beim "langen Impfsamstag“ im Augsburger Impfzentrum schon in der Früh der verfügbare Impfstoff aufgebraucht war, äußert die Opposition im Augsburger Stadtrat scharfe Kritik an der Stadtregierung. "Ich bin beeindruckt, dass die Stadt das Wochenende nun als Erfolg verkaufen will“, sagt Frederik Hintermayr von der Linken. "Der Ansturm hat sich schon in der Woche davor angedeutet. Und da auch Booster an dem Samstag ohne Termin verimpft wurden, hätte man sich auf den Andrang einstellen müssen. Entweder die Stadt hat die Augen davor verschlossen, oder hat es einfach nicht kommen sehen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist“, so Hintermayr weiter.

Am Samstag hatte sich schon in der Früh eine Schlange von rund 1.000 Impfwilligen vor dem Impfzentrum eingefunden, der Impfstoff-Vorrat war binnen einer Stunde vergeben. "Dass die Stadt dann die Bürger bittet, zuhause zu bleiben, ist in der derzeitigen Lage fatal“, kritisiert Hintermayr. "Man hatte nun Monate Zeit, um sich auf alles einzustellen, Impfstoff ist genügend da. Ich hoffe nur, dass Impfwillige nun nicht demotiviert werden.“

Die Stadt betont, dass das Impfzentrum kurzfristig die Kapazität noch im Lauf des Samstags auf 1.500 Impfdosen erhöht habe: "Das ist einer unglaublichen Kraftanstrengung des gesamten Teams im Impfzentrum zu verdanken“, so Impf-Koordinator Bernhard Maurmeir und Gesundheitsreferent Reiner Erben (B90/Grüne) übereinstimmend. Stephan Hampel, der Leiter des Augsburger Impfzentrums, verweist darauf, dass vor einigen Wochen die Kapazität der Impfzentren um mehr als 50 Prozent reduziert wurde, auch beim Personal. "Und jetzt von einem Tag auf den anderen die alte Kapazität zu verlangen, das geht einfach nicht. Und das Runterfahren der Impfzentren war eine politische Entscheidung in Berlin und München und keine Entscheidung der Stadt", so Hampel weiter. "Unsere Kritik hat sich nie an das Personal im Impfzentrum bezogen“, erwidert Hintermayr.

9.41 Uhr: Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld wegen Corona abgesagt

Der Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Klosters und des Museums Oberschönenfeld ist abgesagt worden. Wie der Bezirk Schwaben mitteilte, war das Infektionsgeschehen im Landkreis Augsburg ausschlaggebend: „Angesichts der steigenden Corona-Zahlen und aus Sorge um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger müssen wir unseren beliebten Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt leider absagen“, erklärte Bezirkstagspräsident Martin Sailer laut einer Pressemitteilung des Bezirks. Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher stehen an erster Stelle, so Sailer. Der Weihnachtsmarkt, der heuer vom 10. bis zum 12. Dezember stattfinden sollte, fällt zum zweiten Mal in Folge corona-bedingt aus. Im Jahr 2019 hat der Markt nach Angaben des Bezirks 15.500 Gäste angelockt.

Montag, 15. November 2021