Corona-Ticker Schwaben: Wer noch kostenfreie Tests bekommt

6.30 Uhr: Corona-Test nur noch für wenige kostenfrei

In Augsburg gibt es ab dem 11. Oktober keine kostenlosen Corona-Tests mehr, zumindest nicht für jedermann. Wie die Stadt mitteilte, sind nur noch im Testzentrum an der Messe kostenlose Tests von städtischer Seite möglich, und das auch nur für bestimmte Personengruppen.

Dazu gehören Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Studierende, Personen, die nicht gegen Covid-19 geimpft werden können, bestätigte Kontaktpersonen, etwa über die Corona-Warn-App oder das Gesundheitsamt, Beschäftige und Besucher in Pflegeheimen. Für all diese Gruppen ist jeweils ein Nachweis vor Ort erforderlich. In allen anderen Testzentren werden nur noch kostenpflichtige Tests angeboten. Ein Antigen-Schnelltest in den beiden Schnelltest-Zentren der Bäuerle Ambulanz in Innenstadt oder in Haunstetten kostet dann z.B. 15 Euro.

Montag, 11. Oktober 2021