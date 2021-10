Corona-Ticker Schwaben: So lief das erste Feier-Wochenende

7.50 Uhr: Weniger Corona-Infizierte in Schwaben

Aus polizeilicher Sicht verlief das erste Wochenende, an dem Clubs und Discos in Bayern wieder öffnen durften, in der Augsburger Innenstadt ruhig. Außer wenigen kleineren Körperverletzung habe man ein ganz normales Ausgeh-Wochenende beobachten können, so die Polizei, denn wider Erwarten seien die Menschen überwiegend sehr gesittet unterwegs gewesen. Die Polizei ist seit den Vorfällen in der Maximilianstraße im Sommer verstärkt unterwegs, für dieses Wochenende wurden die Kräfte allerdings nicht speziell aufgestockt.

6 Uhr: Schwabenweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei

Das Landesamt für Gesundheit zählt 207 neue Corona-Fälle seit dem Wochenende. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern bei 81,1. Insgesamt sind seit Beginn der Coronavirus-Pandemie 104.334 Menschen im Bezirk Schwaben erkrankt, 1.880 sind verstorben.

Montag, 4. Oktober 2021