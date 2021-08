Corona-Ticker Schwaben: Kommunen passen Regelungen an

7.35 Uhr: Gestiegene Inzidenzwerte – strengere Regeln in Memmingen, Augsburg und im Landkreis Augsburg

In Memmingen und im Landkreis Augsburg gelten seit heute strengere Corona-Regeln. Die Stadt Augsburg muss ihre Regelungen morgen anpassen. Grund sind jeweils gestiegene Inzidenzwerte.

In Memmingen lag die 7. Tage-Inzidenz ab dem 26.08. an mehreren Tagen über der Marke von 100. Kindertagesstätten im Stadtgebiet dürfen deshalb entsprechend der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nur noch in festen Gruppen betreuen. Schulen müssen auf Wechselunterricht umstellen, falls im Präsenzunterricht ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Bei Gottesdiensten in Kirchen, Synagogen und Moscheen ist der Gemeindegesang untersagt.

Im Bereich der Stadt Augsburg lag die 7-Tage-Inzident vom 27. bis zum 29. August oberhalb der Marke von 100. Dort treten dieselben Regelungen am Dienstag (31.08.21), einen Tag später als in Memmingen, in Kraft.

Im Landkreis Augsburg lag die 7-Tage-Inzidenz ab dem 26.08. an mehreren Tagen über der Marke von 50. Entsprechend der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind deshalb heute Kontaktbeschränkungen in Kraft getreten. Bei privaten Treffen von Menschen aus mehr als einem Haushalt, bei denen nicht ausschließlich Geimpfte und Genesene zusammenkommen, dürfen maximal zehn nicht geimpfte Personen aus nicht mehr als drei Haushalten teilnehmen. Kinder unter 14 Jahren aus diesen Haushalten werden nicht mitgezählt. Private Veranstaltungen aus besonderem Anlass wie Vereinssitzungen, Geburtstags-, Hochzeits- oder Tauffeiern sind im Freien mit 50 Personen und in Innenräumen mit 25 Personen möglich. Geimpfte oder genesene Personen werden nicht mitgezählt. In geschlossenen Räumen gilt dabei weiterhin die 3G-Regel. Für öffentliche Veranstaltungen gelten die gleichen Personenzahlen, hier allerdings einschließlich geimpfter oder genesener Personen.

