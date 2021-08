Corona-Ticker Schwaben: Strengere Regeln im Landkreis Dillingen

08:30 Uhr: Landkreis Dillingen plant Auffrischungsimpfungen in Pflegeeinrichtungen

Um Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen und Altenheimen vor einer Infektion mit dem Coronavirus oder vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen, will das Impfzentrum des Landkreises Dillingen in Wertingen zeitnah mit den Auffrischungsimpfungen in den betroffenen Einrichtungen beginnen. Das teilte das Landratsamt Dillingen mit. Neben den Bewohnerinnen und Bewohnern soll auch das Heimpersonal die dritte Impfung erhalten. Voraussetzung für eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff ist laut Landratsamt, dass der Abschluss der ersten Impfserie mindestens sechs Monate zurückliegt.

Nachdem das Bayerische Gesundheitsministerium mitgeteilt hatte, dass der Start der Auffrischungsimpfungen bereits im August möglich ist, sei das Impfzentrum sofort an die entsprechenden Einrichtungen herangetreten, um die vor Ort notwendigen Vorbereitungen abzustimmen, teilt das Landratsamt weiter mit. Nach dem neuen Impfkonzept des Bayerischen Gesundheitsministeriums habe das Impfangebot der niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte gegenüber einem staatlichen Impfangebot Vorrang. Deshalb erhalten Patienteninnen und Patienten mit Immunschwäche sowie Personen ab 80 Jahren und Pflegebedürftige, die nicht in einer Einrichtung leben, die Auffrischungsimpfung vorrangig durch ihre behandelnden Ärzte.

07:00 Uhr: Inzidenz über 50: Einschränkungen im Landkreis Dillingen

Am dem dem morgigen Dienstag gelten im Landkreis Dillingen wegen Überschreiten des Corona-Warnwerts 50 wieder Einschränkungen für öffentliche und private Zusammenkünfte sowie Veranstaltungen, Sport und weitere Bereichee - besonders für die Menschen, die weder geimpft noch von Corona genesen sind. Grund dafür sei die 7-Tage-Inzidenz, die am 13., 14. und 15. August 2021 an drei aufeinander folgenden Tagen über dem Wert von 50 lag, teilt das Landratsamt mit. Im Landkreis seien die Covid-19-Fallzahlen zuletzt insbesondere wegen eines Ausbruchs in einer Senioreneinrichtung stark gestiegen, heißt es in der Mitteilung.

Konkrete Maßnahmen sind jetzt unter anderem, dass für Besucher in vollstationären Pflege- und Altenheimen und Einrichtungen für Menschen die Vorlage eines Testnachweises erforderlich ist, Geimpfte oder Genesene benötigen keinen Testnachweis. Auch bei Sportveranstaltungen oder kulturellen Veranstaltungen muss ein Test vorgelegt werden, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Für Besucher der Gastronomie ist ein Testnachweis erforderlich, wenn Gäste aus mehreren Hausständen an einem Tisch sitzen. Geimpfte und Genesene benötigen keinen Testnachweis. Es dürfen sich zehn Personen aus maximal drei Haushalten gemeinsam im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken aufhalten. Kinder unter 14 Jahren werden jeweils nicht mitgezählt. Vollständig geimpfte Personen und genesene Personen sind von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen. Bei privaten Zusammenkünften, bei denen sowohl geimpfte oder genesene als auch sonstige Personen teilnehmen, bleiben geimpfte und genesene Personen bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer unberücksichtigt.

Montag, 16. August 2021