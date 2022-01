Corona-News-Ticker Schwaben: Per Telefon zum Impftermin

6.10 Uhr: Rotes Kreuz bietet telefonische Anmeldung für Impftermin an

Damit auch alte Menschen ohne Internet-Zugang eine Chance haben, sich für den Impftermin am 22. Januar im City-Center in Gersthofen anzumelden, bietet das Rote Kreuz an zwei Abenden eine telefonische Anmeldung an. Am kommenden Mittwoch (19.1.) können die Bürger zwischen 17 und 20 Uhr unter der Nummer 0821 346 36 940 anrufen und einen Impftermin vereinbaren. Das hat das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Augsburg-Land, mitgeteilt.

Die Impfungen finden am 22. Januar, zwischen 11 und 19 Uhr im Testzentrum im City-Center statt. Geimpft wird mit Spikevax von Moderna, Interessierte müssen deshalb über 30 sein. Gersthofens Rot-Kreuz-Chefin Andrea Amador sagte laut der Mitteilung: "Wir haben festgestellt, dass das Internet bei den Anmeldungen zu Test- und Impfterminen für viele ältere Menschen eine Hürde darstellt. Die Leute wollen einfach mit jemandem reden können, dann fühlen sie sich auch gut aufgehoben."

5.50 Uhr: Wirtin wegen Verstoß gegen Corona-Maßnahmen vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Kempten wird heute (17.1. 11 Uhr 30 ) der Prozess gegen eine Frau aus dem Landkreis Oberallgäu wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Beleidigung von Polizisten fortgesetzt. Laut Anklage soll die Frau am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am 17. April 2021 in Kempten Polizisten beleidigt haben. Außerdem soll sie sich im Anschluss geweigert haben, ihren Ausweis zu zeigen. Einen Strafbefehl hatte die zur Tatzeit 57-jährige Frau nicht akzeptiert. Der Fall hatte in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt, da Ausschnitte eines Videos dort zu sehen waren. Diese Ausschnitte zeigen, wie die Frau von Beamten an eine Wand gedrückt wird und ihr Handschellen angelegt werden.

5.45 Uhr: 7-Tage-Inzidenz bei 542,9

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel, LGL, meldet für Schwaben 1.639 Corona-Neuinfektionen. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz laut LGL auf 542,9 (gestern: 516,0). Der Landkreis in Schwaben mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz, ist nach wie vor Lindau, allerdings ist der Wert verglichen mit gestern gesunken, aktuell liegt er dem LGL zufolge bei 796,7. Gestern lag er bei 810,1.

Montag, 17. Januar 2022