Corona-Ticker Schwaben: Mobile Impfkampagne läuft schleppend

10.30 Uhr: Schausteller in Augsburg präsentieren Corona-Plärrer

Am Dienstag, den 13.7.21, stellt der schwäbische Schaustellerverband um 10.30 Uhr das Konzept des "Familienparks am Plärrer" vor. Beginnen soll das Fest am Donnerstag. Es wird laut Josef Diebold, dem 1. Vorsitzenden des schwäbischen Schaustellerverbands, die komplette Fläche des Plärrer-Geländes belegen, das sich über 25.00 Quadratmeter erstreckt. Geplant sind Diebold zufolge zwölf Fahrgeschäfte für Erwachsene, acht für Kinder, etliche Buden und viele kleine Imbisseinheiten. Ein großes Bierzelt wird es wegen der Pandemie nicht geben. Die Wege werden deutlich breiter sein als normalerweise, Diebold zufolge eineinhalb Mal bis doppelt so breit. Pfeile, Schilder und Personenleitsysteme sollen die Menschenströme lenken, damit die Sicherheitsabstände gewahrt werden können. Die Vorgabe des Gesundheitsamtes war, das Fest dürfe keinen Volksfestcharakter haben, so Diebold.

10 Uhr: Schleppender Start der mobilen Impfkampagne im Landkreis Donau-Ries

Die mobile Impfkampagne im Landkreis Donau-Ries läuft nur schleppend an. Beim ersten Impftermin gestern (12.07.) in Harburg haben sich nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) 18 Menschen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Es sei ein Arzt vor Ort gewesen, der ungefähr 80 Impfungen hätte durchführen können. Der Kreisverband Nordschwaben des BRK betreibt im Landkreis Donau-Ries die beiden Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen. Nachdem dort alle Termine abgearbeitet waren, ist das BRK diese Woche nun mit mobilen Teams in kleineren Städten und Gemeinden im Landkreis unterwegs. Dort kann man sich ohne Termin eine Erstimpfung geben lassen. Michael Haller vom BRK sagte dem BR, dass die Impfärzte nach wie vor eine große Impfmüdigkeit spürten. Der Hauptgrund nach Meinung Hallers dafür ist, dass es zurzeit kaum Einschränkungen durch das Corona-Virus gibt. Sollte die Zahl der Corona-Fälle steigen, würde das Interesse an einer Impfung wahrscheinlich wieder steigen, glaubt Haller. Heute (13.07.) gibt es von 13 bis 19 Uhr eine Impfaktion in Rain am Lech, morgen (14.07., 13 bis 18 Uhr) in Oettingen, am Donnerstag in Monheim (15.07., 13 bis 19 Uhr), am Freitag (16.07., 13-19 Uhr) in Wemding und am Samstag (17.07., 13-19 Uhr) in Asbach-Bäumenheim.

Dienstag, 13. Juli 2021

16.40 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben liegt laut LGL bei 7,42

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldet für Schwaben 12 Corona-Neuinfektionen und eine 7-Tages-Inzidenz von 7,42. Damit liegt Schwaben ziemlich genau im bayernweiten Durchschnitt, der liegt bei 7,43. Insgesamt haben sich bislang 91.006 Menschen mit Wohnsitz in Schwaben mit Sars-CoV-2 infiziert, gestorben sind bisher 1832 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19.

Montag, 12. Juli 2021