Corona-Ticker Schwaben: Inzidenz bei 7,42

10.30 Uhr: Schausteller in Augsburg präsentieren Corona-Plärrer

Am Dienstag, den 13.7.21, stellt der schwäbische Schaustellerverband um 10.30 Uhr das Konzept des "Familienparks am Plärrer" vor. Beginnen soll das Fest am Donnerstag. Es wird laut Josef Diebold, dem 1. Vorsitzenden des schwäbischen Schaustellerverbands, die komplette Fläche des Plärrer-Geländes belegen, das sich über 25.00 Quadratmeter erstreckt. Geplant sind Diebold zufolge, zwölft Fahrgeschäfte für Erwachsene, acht für Kinder, etliche Buden und viele kleine Imbisseinheiten. Ein großes Bierzelt wird es wegen der Pandemie nicht geben. Die Wege werden deutlich breiter sein als normalerweise, Diebold zufolge eineinhalb Mal bis doppelt so breit. Pfeile, Schilder und Personenleitsysteme sollen die Menschenströme lenken, damit die Sicherheitsabstände gewahrt werden können. Die Vorgabe des Gesundheitsamtes war, das Fest dürfe keinen Volksfestcharakter haben, so Diebold.

Dienstag, 13. Juli 2021

16.40 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben liegt laut LGL bei 7,42

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldet für Schwaben 12 Corona-Neuinfektionen und eine 7-Tages-Inzidenz von 7,42. Damit liegt Schwaben ziemlich genau im bayernweiten Durchschnitt, der liegt bei 7,43. Insgesamt haben sich bislang 91.006 Menschen mit Wohnsitz in Schwaben mit Sars-CoV-2 infiziert, gestorben sind bisher 1832 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19.

Montag, 12. Juli 2021