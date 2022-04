Corona-Ticker Schwaben: Gedenken an Augsburger Corona-Opfer

11.40 Uhr: Klinikum Memmingen meldet 48 Patienten mit Corona

Im Klinikum Memmingen liegen aktuell 47 Erwachsene und ein Kind, die positiv auf Corona-getestet worden sind. Das hat das Klinikum heute mitgeteilt. Auf der Intensivstation sind laut Klinik aktuell drei Patienten mit Corona.

11.15 Uhr: 73 Corona-Fälle in den Kliniken des Klinikverbundes Allgäu

Aktuell liegen in den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu 73 Patienten, bei denen Covid-19 diagnostiziert wurden, sechs von ihnen liegen auf Intensivstationen. Das hat der Klinikverbund heute mitgeteilt. Demnach meldet Kempten 27 Corona-Patienten, Immenstadt 15, Mindelheim ebenfalls 15, Sonthofen 10 und Oberstdorf 6 infizierte Patienten.

11 Uhr: Der Lindauer Leuchtturm hat wieder geöffnet

Wer möchte kann jetzt wieder den Lindauer Leuchtturm besuchen. Zwei Jahre war er wegen Corona geschlossen. Seit April ist er, laut den Internetseiten der Stadt, wieder geöffnet. Die offiziellen Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 18 Uhr. Allerdings können sich die Zeiten je nach Wetter und Nachfrage auch ändern. Der Eintritt kostet laut Stadt 2,10 Euro für Erwachsene und 80 Cent für Kinder.

6.10 Uhr: Gewinner des Ideenwettbewerbs zum Gedenken an Corona-Opfer der Stadt Augsburg geehrt

Die Gewinner des künstlerischen Ideenwettbewerbs zum Gedenken an die Corona-Opfer der Stadt Augsburg sind Mona Schafitel und Sascha Kempter, wie die Stadt gestern Abend mitgeteilt hat. Die beiden Gewinner haben laut Stadt das Auswahlgremium mit ihrer geplanten Installation im öffentlichen Raum zum Thema "Wachstum und Veränderung. Welche Spuren hat diese Zeit hinterlassen" überzeugt. "In ihrer Installation greifen Schafitel und Kempter Verletzungen und Narben als Symbol für die Pandemie und die Folgen für die Menschen auf, die in Form von Worten, kurzen Gedichten oder Symbolen in Weidenäste geschnitzt werden sollen. Die Gestaltung der Weiden soll in dafür geplanten Workshops gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen entstehen", so die Stadt. Die Umsetzung des Konzepts plant die Stadt jetzt gemeinsam mit den Künstlern. Für ihr Konzept erhalten Schafitel und Kempter 5.000 Euro Preisgeld.

Auf Platz 2 landete der Stadt zufolge Chloe Brooks mit ihrem Konzept "Ein Tag mit interdisziplinärer Kunst", der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Platz 3 erreichte Stefanie Kraut für ihr Ausstellungskonzept "lost II – Maskenfries aus Gipsabdrücken zufällig gefundener Schutzmasken". Dafür bekommt die Künstlerin 2.000 Euro.

Oberbürgermeisterin Eva Weber hat die Urkunden gestern feierlich an die Erstplatzierten überreicht. Dabei sagte sie laut Mitteilung: "Mir ist es wichtig, dass wir dieses einschneidende Erlebnis der Pandemie im kollektiven Gedächtnis unserer Stadtfamilie bewahren – was sie uns abverlangt hat, welche Verluste wir zu betrauern haben, wie wir und unsere Gesellschaft sich verändert haben. In der Kunst können wir wieder zusammenfinden. Die hier eingereichten Konzepte zeigen eindrucksvoll, dass Kunst uns nicht nur in Themen, sondern auch einander und uns selbst näherbringt.“

Dienstag, 5. April 2022