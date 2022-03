Corona-Ticker Schwaben: Impf-Infos auf ukrainisch in Dillingen

09.00 Uhr: Corona-Impfung im Landkreis Dillingen: Weiterhin viele Angebote – Infos auch auf ukrainisch

Für Flüchtlinge aus der Ukraine hat das Landratsamt Dillingen jetzt Informationen und die entsprechenden Formulare zur Coronaimpfung auf seiner Homepage auch auf ukrainisch eingestellt. Während die zahlreichen Impfangebote für alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis derzeit kaum nachgefragt werden, sind die Corona Zahlen hoch wie nie: Nach dem Rekordwert von 2454 gestern ist die Sieben-Tage-Inzidenz heute nur leicht gesunken auf 2499. Eine Impfmöglichkeit besteht in der Dillinger Sebastian-Kneipp-Halle, in der Riedblickhalle in Buttenwiesen und in der Brenzhalle in Gundelfingen. Auf der Homepage des Landratsamts sind die Öffnungszeiten zu finden

Jeden Samstag (09:30 bis 15.30 Uhr) gibt es außerdem eine Impfsprechstunde im Impfzentrum in Wertingen für Menschen, die sich vor einer Impfung noch eingehend informieren wollen. In diesem Zeitraum ist auch eine Impfung dort möglich.

Bei Fragen zum Impfangebot im Landkreis Dillingen können sich die Bürgerinnen und Bürger dienstags bis samstags von 09.30 Uhr bis 16.30 Uhr auch an das Infotelefon unter der Telefonnummer 08272/9938740 wenden.

Dienstag, 15. März 2022

06.30 Uhr: Wertachkliniken lockern Besucherregelung

Die Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen lockern ab heute die wegen der Corona-Pandemie eingeführte Besucherregelung. Demnach gilt ab Montag die 1-1-1-Regel, das heißt: Laut Mitteilung der Kliniken darf auf den Normalstationen pro Patient wieder eine zu Beginn des Klinikaufenthalts festgelegte Person für eine Stunde pro Tag ins Krankenhaus. Voraussetzung dafür sei ein externer negativer Testnachweis, also ein Antigentest, der nicht älter als 24 Stunden oder ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die allgemeinen Besuchszeiten sind täglich von 15 bis 20 Uhr.

Außerdem gelte in beiden Krankenhäusern für die Dauer des Aufenthalts auf dem gesamten Gelände weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht. Darüber hinaus gelte noch immer ein Besuchsverbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Außerdem können laut Mitteilung Corona-Patienten aufgrund der besonderen Hygienebestimmungen nicht besucht werden.

Montag, 14. März 2022