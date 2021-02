Corona-Ticker Schwaben: Unternehmer fordern Ende des Lockdowns

Montag, 15.02.2021

11:16 Uhr: Memmingen will nächtliche Ausgangssperre am Mittwoch aufheben

Die Stadt Memmingen behält wegen der vergleichsweise hohen Zahl von bestätigten Corona-Neuinfektionen die nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr bei, aber voraussichtlich nur noch heute und morgen. Das teilt die Stadt mit. Sollte der Wert in Memmingen konstant unter 100 bleiben, gilt ab Mittwoch keine nächtliche Ausgangssperre mehr. In Memmingen lag die Zahl an Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) laut Robert-Koch-Institut heute bei 59,0, noch vor einer Woche lag er bei über 100. Bleibt der Wert konstant unter 100, fällt die nächtliche Ausgangssperre weg.

10:02 Uhr: Landkreis Dillingen hebt nächtliche Ausgangssperre auf

Der Landkreis Dillingen hebt mit Wirkung zum 16.02.21 die nächtliche Ausgangssperre auf. Das hat das Landratsamt per Allgemeinverfügung bestimmt. Anlass ist die immer weiter zurück gehende 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen. Sie lag am 08.02.2021 noch bei 101,49. Konkret gilt am heutigen Montag (15.02.21) noch eine Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Danach ist die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Sie galt zwischen 21 Uhr und 5 Uhr.

09:00 Uhr: Unternehmer fordern Ende des Lockdowns

Der Augsburger Unternehmerkreis "Zukunft in Not" will heute (15.02.2021) erneut auf die durch den Lockdown angespannte Situation hinweisen. Dem Bündnis gehören nach eigenen Angaben knapp 500 Unternehmer an. 200 von ihnen wollen von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr auf dem Augsburger Rathausplatz "Gesicht zeigen" und sich an über 50 Stationen vorstellen. Sie wollen laut einer Ankündigung ihre Vielfalt, die die ganze Region zu verlieren droht, zeigen. Darunter werden Unternehmer aus verschiedenen Branchen sein, z.B. Solokünstler, Bäcker, Friseure oder Fitnessstudio-Betreiber. Die Unternehmer fordern ein sofortiges Ende der Lockdownmaßnahmen unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes.