Corona-Ticker Schwaben: Uni-Prüfungen unter Corona-Bedingungen

14.02 Uhr: Sinfoniekonzert in Augsburg fällt wegen Corona aus

Das für Montag und Dienstag angesetzte Sinfoniekonzert des Staatstheaters Augsburg im Kongress am Park muss verschoben werden. Mehrere Mitglieder des Ensembles wurden laut Theater positiv auf das Coronavirus getestet. Auf dem Programm standen eigentlich Werke von Beethoven, darunter die "Eroica"-Sinfonie. Wer Eintrittskarten für das Konzert erworben hat, bekommt automatisch eine Gutschrift für die Ticketkosten beziehungsweise einen Umtauschscheck für die Abo-Karten. Wann das Konzert nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

13.50 Uhr: Prüfungen an der Uni Augsburg unter Corona-Bedingungen

An der Universität Augsburg hat die Prüfungsphase des Wintersemesters begonnen. Eine große Rolle spielt dabei der Infektionsschutz. So wird ein Teil der Studierenden erstmals in einem großen Zelt die Prüfungen schreiben. Darin ist Platz für bis zu 545 Studierende. Die Gesundheit der Studenten und Prüfungsaufsichten habe weiterhin oberste Priorität, betont Universitätspräsidentin Sabine Doering-Manteuffel. Das Zelt wird bis zum 13. März zur Verfügung stehen, neben weiteren Räumen auf dem Campus sowie im Sigma-Park. Die bislang während der Prüfungszeiten zu Corona-Zeiten genutzte Messe Augsburg steht in diesem Semester nur zu Beginn der Prüfungsphase zur Verfügung. Um ihre Prüfungen ablegen zu können, müssen die Studierenden entweder genesen, geimpft oder getestet sein. Es gilt Maskenpflicht.

13.30 Uhr: Kostenloser Haarschnitt als Dankeschön für Pflege während Corona

Mit einem kostenlosen Haarschnitt für das Pflegepersonal der Kliniken im Ostallgäu wollen sich die Friseurinnen und Friseure im Landkreis für den Einsatz der Klinikmitarbeiter in der Pandemie bedanken. Heute startete die Aktion "Unser Dankeschön fürs Pflegepersonal". Rund 40 Friseurbetriebe im Ostallgäu machen mit.

Montag, 7. Februar 2022