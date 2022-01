Corona-Ticker Schwaben: Demo gegen Corona-Spaziergänge

7 Uhr: 500 Personen bei Demo gegen Corona-Spaziergänge in Augsburg

Am Sonntagnachmittag versammelten sich in der Augsburger Innenstadt rund 500 Personen, um gegen die Corona-Spaziergänge zu demonstrieren. Wie die Polizei mitteilte, waren verschiedene Gruppierungen des „linken Spektrums“ am Königsplatz losgezogen. Zeitgleich zogen von der Annastraße aus 150 Spaziergänger los, die sich via Messenger-Dienst Telegram zu einem "Spaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen verabredet hatten. Laut Polizei kam es lediglich zu einem Zusammenstoß der beiden Protestzüge: Ein 40-Jähriger Spaziergänger habe Flyer an die Windschutzscheiben geparkter Autos geheftet, ein 19-Jähriger Gegendemonstrant habe diese wieder abgerissen, woraufhin die beiden laut Polizei in eine Rangelei gerieten. Verletzt wurde niemand.

6.45 Uhr: Kinderimpfungen in Dillingen und Nördlingen am Wochenende

Am Wochenende fand im Dillinger Impfzentrum der dritte Kinderimpftag für 100 Kinder zwischen fünf und elf Jahren statt. Auch im Nördlinger Impfzentrum impften die Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am Sonntag Kinder entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlung. Zum Einsatz kam dabei ein spezieller Kinderimpfstoff von BioNTech.

6.30 Uhr: 7-Tage-Inzidenz bei 203,3

Die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben liegt laut dem bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 203,3 und ist damit die höchste im gesamten Freistaat. Im Vergleich zum Vortag haben sich 925 Personen mit einem Coronavirus infiziert, 17 Personen sind an oder mit einer solchen Infektion gestorben.

Montag, 3. Januar 2022