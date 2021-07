Corona-Ticker Schwaben: Inzidenzwert bleibt niedrig

14.45 Uhr: Inzidenzwert in Schwaben bleibt niedrig

Zum Wochenbeginn melden die Gesundheitsämter in Schwaben neun weitere positive Coronatests. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit heute mit 5,74 an. Der Wert ist damit minimal höher als am Vortag (Sonntag: 5,69). Bis auf die Stadt Augsburg mit einem Wert von 10,79 haben derzeit alle Landkreise und kreisfreien Städte in Schwaben eine Inzidenz unter zehn. Die Stadt Kempten meldet sogar den Inzidenzwert null.

9.40 Uhr: Sonderimpfaktion in Kempten läuft erfolgreich

Im Gegensatz zu Impfaktionen in anderen Orten in Schwaben, wie z.B. Bad Wörishofen, ist das Angebot in Kempten am Wochenende gut angenommen worden. Der Leiter des Impfzentrums, der Oberallgäuer BRK-Chef Alexander Schwägerl, erklärte auf BR-Nachfrage, es sei "hervorragend" gelaufen. Rund 750 Erwachsene hätten sich impfen lassen: am Samstag 400 mit dem Impfstoff von Biontech, am Sonntag 350 weitere mit dem Moderna-Vakzin.

Der Einsatz von gefragten Impfstoffen und auch die auf drei Wochen verkürzte Zeitspanne zwischen Erst- und Zweitimpfung seien der Grund für den Erfolg gewesen, so Schwägerl. Er habe die Erfahrung gemacht, dass reguläre Impftermine für das Astrazeneca-Vakzin kaum noch wahrgenommen werden. Am kommenden Samstag soll die nächste Impfaktion in Kempten laufen. Ob sich dann auch bereits Unter-18-Jährige impfen lassen können, soll am Dienstag entschieden werden.

Montag, 5. Juli 2021