Corona-News-Ticker Schwaben: Impfstoff-Debakel in Augsburg

11.21 Uhr: Scharfe Kritik an Augsburger Stadtregierung wegen fehlenden Impfstoffs

Nachdem beim "langen Impfsamstag“ im Augsburger Impfzentrum schon in der Früh der verfügbare Impfstoff aufgebraucht war, äußert die Opposition im Augsburger Stadtrat scharfe Kritik an der Stadtregierung. "Ich bin beeindruckt, dass die Stadt das Wochenende nun als Erfolg verkaufen will“, sagt Frederik Hintermayr von der Linken. "Der Ansturm hat sich schon in der Woche davor angedeutet. Und da auch Booster an dem Samstag ohne Termin verimpft wurden, hätte man sich auf den Andrang einstellen müssen. Entweder die Stadt hat die Augen davor verschlossen, oder hat es einfach nicht kommen sehen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist“, so Hintermayr weiter.

Am Samstag hatte sich schon in der Früh eine Schlange von rund 1.000 Impfwilligen vor dem Impfzentrum eingefunden, der Impfstoff-Vorrat war binnen einer Stunde vergeben. "Dass die Stadt dann die Bürger bittet, zuhause zu bleiben, ist in der derzeitigen Lage fatal“, kritisiert Hintermayr. "Man hatte nun Monate Zeit, um sich auf alles einzustellen, Impfstoff ist genügend da. Ich hoffe nur, dass Impfwillige nun nicht demotiviert werden.“

Die Stadt betont, dass das Impfzentrum kurzfristig die Kapazität noch im Lauf des Samstags auf 1.500 Impfdosen erhöht habe: "Das ist einer unglaublichen Kraftanstrengung des gesamten Teams im Impfzentrum zu verdanken“, so Impf-Koordinator Bernhard Maurmeir und Gesundheitsreferent Reiner Erben (B90/Grüne) übereinstimmend. Stephan Hampel, der Leiter des Augsburger Impfzentrums, verweist darauf, dass vor einigen Wochen die Kapazität der Impfzentren um mehr als 50 Prozent reduziert wurde, auch beim Personal. "Und jetzt von einem Tag auf den anderen die alte Kapazität zu verlangen, das geht einfach nicht. Und das Runterfahren der Impfzentren war eine politische Entscheidung in Berlin und München und keine Entscheidung der Stadt", so Hampel weiter. "Unsere Kritik hat sich nie an das Personal im Impfzentrum bezogen“, erwidert Hintermayr.

9.41 Uhr: Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld wegen Corona abgesagt

Der Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Klosters und des Museums Oberschönenfeld ist abgesagt worden. Wie der Bezirk Schwaben mitteilte, war das Infektionsgeschehen im Landkreis Augsburg ausschlaggebend: „Angesichts der steigenden Corona-Zahlen und aus Sorge um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger müssen wir unseren beliebten Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt leider absagen“, erklärte Bezirkstagspräsident Martin Sailer laut einer Pressemitteilung des Bezirks. Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher stehen an erster Stelle, so Sailer. Der Weihnachtsmarkt, der heuer vom 10. bis zum 12. Dezember stattfinden sollte, fällt zum zweiten Mal in Folge corona-bedingt aus. Im Jahr 2019 hat der Markt nach Angaben des Bezirks 15.500 Gäste angelockt.

Montag, 15. November 2021