Corona-News-Ticker Oberpfalz: Schlechte Nachrichten für SSV Jahn

6.30 Uhr: Inzidenz in Regensburg - schlechte Nachrichten für Jahn

Die steigenden Corona-Inzidenzen könnten auch Auswirkungen auf das Top-Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende in Regensburg haben: Der derzeitige Tabellenführer SSV Jahn empfängt dann den FC Schalke 04. Wenn die Regeln bis dahin nicht geändert werden, dürfen nur 1.500 Menschen zum Spiel kommen – weil in Regensburg der Corona-Inzidenzwert am zurückliegenden Wochenende das dritte Mal in Folge über 35 lag. Heute beträgt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut 36. Zuvor wären im Jahnstadion rund 5.300 Zuschauer zugelassen gewesen.