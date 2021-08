Corona-Ticker Oberpfalz: Regensburg mit höchster Inzidenz

06.27 Uhr: Regensburg weiter mit höchster Inzidenz

In Regensburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Montag bei 26,1. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Robert Kocht-Instituts (RKI). Die Stadt hat damit den zweiten Tag in Folge den höchsten Inzidenzwert in der Oberpfalz. Dahinter rangieren am Montag der Landkreis Schwandorf (18,9) und die Stadt Weiden (18,7). Die niedrigsten Inzidenzwerte im Regierungsbezirk verzeichnen aktuell die Landkreise Amberg-Sulzbach (4,9) und Neumarkt (5,9).