Corona-Ticker Oberpfalz: Personalnot bei der Länderbahn

14.05 Uhr: Ehrungen für Pandemie-Bekämpfer

Die Johanniter in Ostbayern haben drei Führungskräfte der Impf- und Abstrich-Teams für deren Leistungen seit Beginn der Corona-Pandemie ausgezeichnet. Sarah Morag, Korbinian Oswald und Alexandra Beck bekommen das Ehrenzeichen der Johanniter-Unfall-Hilfe, teilen die Johanniter in Regensburg heute mit.

"Die Auszeichnung ist nur eine kleine Anerkennung, für das, was seit 18 Monaten Außerordentliches geleistet wurde", sagt Johanniter-Rettungsdienstleiter Frank Zirngibl, bei dem auch die Corona- und Impfdienste für Ostbayern angesiedelt sind.

Für die Mitarbeitenden der Johanniter in Ostbayern sei das Aufgabenfeld plötzlich enorm gewachsen: Impf- und Testzentren aufbauen und organisieren, mobile Teams ausstatten, Kommunen und Firmen in der Umsetzung der Test- und Impfstrategie unterstützen, Kommunen und Städte unterstützen. In den Hochzeiten der Pandemie wurden täglich mehr als 4.500 Antigen-Schnelltests und mehr als 3.000 Impfungen durchgeführt.

All das müsse geplant, Arbeitsprozesse gebildet und organisiert werden, heißt es weiter. "Um diese Herausforderung zu bewältigen, bedarf es Mitarbeiter, die sich mit all ihren Fähigkeiten und mit einem hohen Maß an Engagement dafür einsetzen."