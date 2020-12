Corona-Ticker Oberpfalz: Handwerk gut durch die Krise gekommen"

13.30 Uhr: Seniorenheim in Hemau wieder Corona-frei

Nach verschärften Tests bei Besuchern und Personal ist eines der zuletzt stark betroffenen Seniorenheime wieder Corona-frei: Das St.-Michael-Seniorenheim in Hemau im Landkreis Regensburg. Dort waren im November 16 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden - 15 Bewohner und ein Mitarbeiter. Aber wie die stellvertretende Heimleiterin Sabine Mayer auf BR-Anfrage bestätigte, gibt es aktuell keine positiv Getesteten mehr. Es sei alles im „grünen Bereich“ und es könnten auch wieder Besucher empfangen werden – unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Bewohner seien sehr glücklich aus der Isolation entlassen zu sein, und ihre Zimmer wieder verlassen zu dürfen, so Mayer. Um neue Infektionen zu verhindern, gibt es seit vergangener Woche zweimal wöchentlich Schnelltests für Mitarbeiter und Senioren. Besucher müssen – bevor sie das Heim betreten – einen negativen Corona-Test vorweisen.

11.48 Uhr: Handwerk "bislang gut durch die Krise gekommen"

Auf das Handwerk sei auch in der Corona-Pandemie Verlass. Das betont der Präsident der Handwerkskammer Niederbayern und der Oberpfalz, Georg Haber, in seinem "Statement zum Jahreswechsel". Bislang sei die Handwerksbranche gut durch die Krise gekommen. Seit Mitte Dezember habe sich die Lage allerdings zugespitzt. Die Pandemie hat laut Kammerpräsident Haber deutliche Spuren hinterlassen. "Die von Bund und Ländern beschlossenen und verschärften Beschränkungen sind ein harter Schlag für viele unserer Betriebe," so Haber wörtlich. Auf das Jahr 2020 blickt er aber auch zufrieden zurück: "Die Betriebe und ihre Mitarbeiter haben flexibel und besonnen reagiert, Sicherheitskonzepte entwickelt, und Kundenaufträge weiterhin zuverlässig erfüllt, Mitarbeiter gehalten und junge Menschen ausgebildet." Haber lobt in seinem Schreiben den „Kampfgeist“ in den 39.000 Handwerksbetrieben Ostbayerns. Er verweist auf zwei Rahmenbedingungen, die für die Betriebe wichtig seien: Öffentliche Aufträge, wie Renovierungen von Schulen oder öffentlichen Einrichtungen, die Arbeitsplätze sichern, sowie eine schnellere Digitalisierung der Verwaltung und mehr Tempo beim Breitband- und Mobilfunkausbau.