Corona-Ticker Oberpfalz: Illegaler Grenzverkehr gestoppt

15.05 Uhr: ÖPNV startet ab 21.12 in Ferienbetrieb

Die Busse im Landreis Cham fahren bis Ende der Woche noch nach dem regulären Schulfahrplan. Die Verstärker- und Entlastungsbusse entfallen bereits ab kommenden Mittwoch. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Das hat das Landratsamt Cham am Montag mitgeteilt. In einer Woche, ab 21. Dezember, gilt dann für alle Busse bis zum 10. Januar 2021 der Ferienfahrplan.

12.30 Uhr: Illegaler Grenzverkehr von Einkaufs-Touristen

Polizei und Bundespolizei haben am Wochenende die Grenzen verstärkt auf Tank- und Einkaufstouristen überprüft. Acht Personen wurden an der Grenze bei Bärnau erwischt, die zum Einkaufen oder Tanken nach Tschechien gefahren sind. Sie alle müssen sich nun für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. An der Grenze in Waldsassen wurden fünf Verkehrsteilnehmer gestoppt. Die Bundespolizei in Waidhaus meldet mindestens 30 Verstöße.