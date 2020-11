Corona-Ticker Oberpfalz: Zweiter Todesfall in Seniorenheim

6:15 Uhr: Zweiter Todesfall in Nabburger Seniorenheim

Im Seniorenheim in Nabburg ist am Wochenende ein zweiter Bewohner an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. In dem Heim sind aktuell 21 Bewohner infiziert, wie das Landratsamt Schwandorf mitteilt.

Im Elisabethenheim in Schwandorf, wo es vergangene Woche ebenfalls einen Corona-Todesfall gegeben hat, seien dagegen keine neuen Infektionen mehr registriert worden.

Insgesamt gab es im Landkreis Schwandorf am Wochenende 96 neue Corona-Fälle.

3:17 Uhr: Corona-Ausbruch im Priesterseminar der Piusbrüder

Im Priesterseminar der traditionalistischen Piusbruderschaft im bayerischen Zaitzkofen hat es laut einem Zeitungsbericht einen Corona-Ausbruch gegeben. 31 Personen hätten sich mit dem Virus infiziert, sagte der Bürgermeister der Oberpfälzer Marktgemeinde Schierling der "Mittelbayerischen Zeitung". Im Seminar der Priesterbruderschaft leben derzeit 56 Menschen: Sieben Priester und 36 Priesteramtskandidaten aus mehreren Ländern sowie 13 weitere Personen, darunter drei Ordensschwestern.