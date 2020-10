Corona-Ticker Oberpfalz: Maskenpflicht im Theater

18:20 Uhr: In Weiden droht Maskenpflicht in der Fußgängerzone

In der Stadt Weiden ist am Mittwoch mit einer 7-Tage-Inzidenz von 39,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der Warnwert überschritten worden. Nach einer Reihentestung sei davon auszugehen, dass bereits am Donnerstag der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen erreicht werde, meldet die Stadtverwaltung. In diesem Fall würden sofort strengere Corona-Regeln in Kraft treten. Unter anderem gelte dann eine Maskenpflicht und ein Alkoholverbot in der Weidner Fußgängerzone. Die Teilnehmerzahl von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen werde dann auf bis zu 25 Personen begrenzt. Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum werde außerhalb der engeren Familie auf eine Gruppe von bis zu fünf Personen beschränkt. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde erlassen, sobald der Grenzwert 50 erreicht sei und gelte dann zunächst für die Dauer von zwei Wochen, heißt es weiter.

16:10 Uhr: Grundschule in Ettmannsdorf geschlossen

Die Grundschule in Ettmannsdorf im Kreis Schwandorf ist bis auf Weiteres geschlossen. Grund dafür seien zwei positive Tests an der Schule. Als Folge dessen befinden sich ab Mittwoch zwei achte Klassen zusätzlich in Quarantäne, wie das Landratsamt mitteilt. Die Schule bleibe geschlossen, bis die Ergebnisse der Testungen des Lehrerkollegiums vorlägen.

11:37 Uhr: Landkreis Cham baut digitales Angebot weiter aus

Im Landkreis Cham können sich Bürger zunehmend den Gang zum Amt sparen. Gerade in Zeiten von Corona ist das ein wichtiger Schritt. Durch das bayernweite Projekt "digitaler Werkzeugkasten" seien zahlreiche Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert worden, so das Landratsamt am Mittwoch. Vom Antrag auf einen Jagdschein bis hin zur Auskunft aus dem Altlastenkalender sei alles ohne direkten Kontakt möglich. Das Pilotprojekt "Digitaler Werkzeugkasten" wurde im Frühjahr 2019 als Gemeinschaftsprojekt des Bayerischen Staatsministerium für Digitales und des Innovationsrings des Bayerischen Landkreistages gestartet.