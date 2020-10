Corona-Ticker Oberpfalz: Mediziner raten zur Grippe-Impfung

12:50 Uhr: Mediziner raten zur Grippe-Impfung

Mediziner sind besorgt, dass Corona-Pandemie und Grippewelle aufeinander treffen könnten. Das wäre fatal, meint Dr. Sylvia Pemmerl von der Notaufnahme im Caritas-Krankenhaus St. Josef in Regensburg. Die Internistin rät daher zur Grippe-Impfung.

Eine Überlastung von Praxen und Kliniken müsse man vermeiden, betont die Ärztin. Sie nennt aber noch ein zweites Argument für die Grippe-Impfung: „Auch eine Influenza kann im schlimmsten Fall zum Tod führen.“

Die Symptome von Covid-19 und Grippe ähneln sich zu Beginn: Hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, starker Husten sowie ein allgemeines Schwächegefühl. So könne man am Anfang kaum unterscheiden, ob es sich um Covid-19 oder Grippe handle und müsse deshalb mehr testen. Das könnte zu Engpässen bei den Corona-Testkapazitäten führen, so Dr. Pemmerl.

Zu den Risikogruppen gehören ältere oder geschwächte Menschen, Schwangere und chronisch Kranke sowie Pflegepersonal. Die beste Zeit, um sich gegen die Influenza impfen zu lassen, ist im Oktober und November. "Die Nebenwirkungen sind äußerst gering und stehen in keiner Relation zur Wirksamkeit des Impfstoffes und den potentiellen Risiken der Erkrankung", betont Dr. Pemmerl.