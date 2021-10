Corona-Ticker Oberpfalz: "3G plus"-Regel bei Bockbier-Anstich

11.33 Uhr: Volle Intensivstationen in Teilen Ostbayerns

In einigen Regionen in Niederbayern und der Oberpfalz werden die Kapazitäten an Intensivbetten knapp. Wie aus dem aktuellen Bericht der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, ist im Kreis Landshut keines der sechs Intensivbetten mehr frei. In der Stadt Landshut gibt es - Stand heute (06.10.) - noch zwei freie Betten - von 36.

Im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz kann noch ein Patient intensiv-medizinisch betreut werden: dort sind 19 von 20 Betten auf Intensivstationen belegt.

Besser sieht es in anderen Regionen Niederbayerns und der Oberpfalz aus: zum Beispiel im Raum Schwandorf oder im Landkreis Straubing-Bogen. Dort sind 25, beziehungsweise über 46 Prozent der Intensivbetten in Krankenhäusern noch unbelegt. Patienten aus anderen Regionen könnten dorthin verlegt werden. In ganz Bayern sind laut DIVI von den insgesamt über 3.000 Intensivstation-Betten knapp 13 Prozent noch frei. Momentan werden bayernweit 248 Corona-Patienten intensiv-medizinisch behandelt. Die Krankenhausampel steht weiterhin auf grün. Sie wird rot, wenn mehr als 600 Corona-Infizierte auf Intensivstationen liegen. Seit September ist die Ampel der Maßstab für eventuelle Verschärfungen der Corona-Beschränkungen.