Corona-Ticker Oberpfalz: Corona-Ausbruch in Altenheim

17.45 Uhr: Corona-Ausbruch in Altenheim im Kreis Schwandorf

In einem Seniorenheim im südlichen Landkreis Schwandorf gibt es einen Corona-Ausbruch, einer der Bewohner ist gestorben. Das hat das Landratsamt Schwandorf am Mittwoch (15.09.) mitgeteilt. Eine Reihentestung habe ergeben, dass sich in der Einrichtung mittlerweile 16 Bewohnerinnen und Bewohner sowie drei Beschäftigte mit Corona Infiziert hätten, teilte das Amt mit. Drei der Betroffenen müssen demnach stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem verstorbenen Heimbewohner handelt es sich der Behörde zufolge um einen Mann. Er ist der 158. Tote im Zusammenhang mit Corona im Landkreis Schwandorf seit Beginn der Pandemie.

16.02 Uhr: Mobiles Impfteam in Regensburg unterwegs

In Regensburg ist in dieser Woche das mobile Impfteam der Stadt Regensburg unterwegs. Wie die Stadt heute mitteilte, wird das mobile Impfteam am Donnerstag, 16. September, und am Freitag, 17. September, jeweils von 9 bis 16 Uhr an der JUZ Arena im Unterislinger Weg 2 bereitstehen. Am Samstag, 18. September, ist das mobile Impfteam von 9 bis 16.30 Uhr an der Puricellistraße 40 abgestellt. Für Impfwillige stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson zur Verfügung. Letzterer entfaltet bereits nach einer Dosis die volle Impfwirksamkeit. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Impfwillige sollten ihren Personalausweis und, falls vorhanden, ihren Impfpass mitbringen.

Das Impfzentrum am Dultplatz in Regensburg ist derweil weiterhin täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Auch hier ist keine Online-Registrierung oder Anmeldung nötig.