vor 11 Minuten

Corona-Ticker Oberpfalz: 3G-Regel in diesen Oberpfälzer Städten

Genesen, geimpft oder getestet: Für viele Aktivitäten gilt in Bayern ab heute die 3G-Regel, wo die Inzidenz über 35 liegt. In der Oberpfalz gilt das in den Städten Amberg, Regensburg und Weiden. Weitere Corona-News aus der Oberpfalz im Ticker.