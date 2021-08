Corona-Ticker Oberpfalz: Viele Hoteliers denken ans Aufhören

14.35 Uhr: Corona bringt 40 Prozent der Tourismus-Betriebe in Existenznot

Bittere Bilanz: Wegen Corona ist im Tourismusgeschäft in der Oberpfalz jede dritte Übernachtung weggefallen. Mehr als 40 Prozent der Hotel- und Gastrobetriebe in der Region sind in Existenznot, sagt die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). "Coronabedingt ist mehr als jede dritte Übernachtung hier in der Oberpfalz entfallen", sagte Johannes Helmberger, Chef der vbw Bezirksgruppe Oberpfalz am Mittwoch. Auch jetzt sei keine Entspannung in Sicht. Nach einer Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga sehen sich 41 Prozent seiner Mitgliedsbetriebe in der Oberpfalz in ihrer Existenz gefährdet.

Kathrin Fuchshuber vom "Hotel Münchner Hof" in Regensburg macht sich mit Hinblick auf die steigenden Inzidenzen Sorgen, wie es weitergeht: "Das schürt eine unglaubliche Verunsicherung". Für das nächste Jahr von Januar bis April hat sie bisher gerade mal 100 Buchungen in ihrem Hotel. Sie denkt darüber nach in dieser Zeit das Haus zu schließen.

Der Hotelier Andreas Brunner aus Arnschwang, Vizepräsident von Dehoga Bayern, nennt es alarmierend, dass laut der Verbandsumfrage fast 30 Prozent der Betriebe ans Aufhören denken. Er wüscht sich von der Politik mehr Planungssicherheit für die Betriebe.