Corona-Ticker Oberpfalz: Höchste Inzidenz in Regensburg

6.00 Uhr: Stadt Regensburg zum Wochenstart mit höchster Inzidenz

In der Stadt Regensburg gibt es im Oberpfalz-Vergleich zum Beginn der neuen Woche die im Verhältnis meisten registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Regensburg lag laut Robert-Koch-Institut am Montagmorgen bei 29,4. Den niedrigsten Inzidenzwert im Regierungsbezirk weist erneut der Landkreis Tirschenreuth auf. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 4,2.

5.35 Uhr: BMW-Werk fährt Produktion wieder hoch

Die auch durch Corona verursachte Zwangspause im BMW-Werk in Regensburg ist vorbei. Die Produktion in Harting wird heute wieder hochgefahren. Das BMW-Werk Regensburg hatte am 26. Juli zunächst eine Woche wegen Mangels an Zulieferteilen die Produktion gestoppt. Wegen Corona waren unter anderem keine Microchips mehr angeliefert worden. Anschließend gab es noch eine Woche bereits geplante Werksferien.