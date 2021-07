Corona-Ticker Oberpfalz: Schwandorfer Inzidenz stark gestiegen

06.30 Uhr: Landkreis Schwandorf hat bayernweit vierthöchste Inzidenz

Der Landkreis Schwandorf hat zu Wochenbeginn die bayernweit vierthöchste Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut bei 27,1 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Wegen eines Corona-Ausbruchs in einer Firma im Landkreis hatte das Landratsamt Schwandorf den Anstieg erwartet. Man gehe in ein "angespanntes Wochenende", an dem die Corona-Reihentestung in dem international tätigen Betrieb ausgewertet werde, hieß es am Freitag.

Zu diesem Zeitpunkt stand die Zahl der infizierten Personen in der Firma bei 30. Von diesen Mitarbeitern wohnen 21 im Landkreis Schwandorf, sechs in umliegenden Landkreisen und drei in Tschechien. Zum Teil sind auch Familienmitglieder der betroffenen Mitarbeiter positiv. 100 Testergebnisse aus dieser Firma stehen noch aus.

Die erhöhte Inzidenz könnte noch vor den Ferien Auswirkungen etwa im Unterricht ab der 5. Klasse haben. Das Landratsamt setzt daher weiter auf terminfreies Impfen in den Impfzentren Nabburg und Maxhütte-Haidhof (letzteres Mo & Di geschlossen) sowie heute und morgen im Impfbus vor dem Globus-Markt Schwandorf.