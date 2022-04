Corona-Ticker Oberpfalz: Testzentrum Neumarkt zieht um

07.55 Uhr: Corona-Testzentrum Neumarkt zieht um

Das Testzentrum in den Jurahallen in Neumarkt in der Oberpfalz zieht während der Osterfeiertage um. Der neue Standort wird die ehemalige Diskothek Nachtschicht in Berg-Loderbach sein, teilt das Landratsamt Neumarkt heute mit. Der Umzug wird nötig, weil durch den Wegfall vieler Corona-Schutzmaßnahmen wieder vermehrt Veranstaltungen möglich sind, so auch in den Jurahallen und am Volksfestplatz. Das Testzentrum könne hier deshalb nicht mehr dauerhaft und ohne Unterbrechung betrieben werden, so das Landratsamt.

Die letzten Testungen an den Jurahallen finden am Donnerstag, den 14. April statt. Ab Dienstag, 19. April steht das Testzentrum in Berg-Loderbach, Ludwig-Erhard-Ring 8 zur Verfügung. Es hat immer Montags bis Freitag von 8 bis 13 Uhr und von 13.45 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.