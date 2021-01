Corona-Ticker Oberpfalz: Intensivbetten stellenweise knapp

05.19 Uhr: Freie Intensivbetten in allen Landkreisen und Städten in der Oberpfalz

Oberpfalz: In allen Landkreisen und kreisfreien Städten in der Oberpfalz gibt es derzeit freie Intensivbetten - wenn auch zum Teil wenige. So sind im Landkreis Cham, Neumarkt und Tirschenreuth noch je 2 Intensivbetten frei. Das geht aus dem Intensivregister hervor (Stand 4.1.; 5.19 Uhr). In der Stadt Regensburg sind derzeit die meisten Covid-19-Patienten der Oberpfalz untergebracht, nämlich 50. Von ihnen müssen 31 invasiv beatmet werden. 31 Intensivbetten sind in der Stadt Regensburg noch frei. Im Landkreis Tirschenreuth ist der Anteil der Covid-19-Patienten im Verhältnis hoch. Rund die Hälfte aller Intensivpatienten sind Covid-19-Patienten. Hier werden 3 Intensivpatienten invasiv beatmet. Rund 27 Prozent aller Intensivbetten in Bayern sind mit Covid-19-PatientInnen belegt. In Bayern sind rund 13 Prozent der Intensivbetten noch frei.