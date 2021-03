Corona-News-Ticker Oberpfalz: Schulen in Amberg öffnen wieder

14 Uhr: Bier geklaut: Männer verletzen Alkoholverbot

Wegen geklauter Bierflaschen haben zwei Männer in Amberg Anzeige erstattet - nun müssen sie selbst mit einem Bußgeld rechnen. Als die beiden Männer vor dem Amberger Bahnhof kurz ihre Flaschen abstellten und wegsahen, habe ein Radfahrer die Flaschen mitgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden hätten daraufhin am Sonntag eine Polizeistreife angehalten.

Allerdings trugen die 33 und 47 Jahre alten Männer keine Masken, obwohl in der Amberger Innenstadt Maskenpflicht herrscht. Außerdem gilt dort ein Alkoholverbot. Doch offenbar hätten die Männer bereits aus den gestohlenen Flaschen getrunken gehabt, sagte ein Polizeisprecher: "Am Boden war Bier verschüttet. Das muss passiert sein, als der Dieb die Flaschen mitgenommen hat." Zudem hätten sich die Bestohlenen ohne triftigen Grund vor dem Bahnhof aufgehalten. Sie wurden wegen Ordnungswidrigkeiten angezeigt.

Der Dieb der Bierflaschen ist nach Polizeiangaben bereits ermittelt: Es handle sich um einen stadtbekannten Flaschensammler. Der Wert des Diebesguts belaufe sich auf 16 Cent Flaschenpfand plus ein paar Schlucke Bier.

13.55 Uhr: Schulen und Kitas in Amberg öffnen wieder

In Amberg dürfen ab morgen die Schulen wieder öffnen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege mit 94,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern wieder unter der 100-er Grenze. Damit können die Grund- und Förderschulen sowie die Abschlussklassen der weiterführenden und beruflichen Schulen ab Dienstag wieder zum Präsenz- oder Wechselunterricht übergehen. Die erneute Öffnung gelte auch für die Kindertageseinrichtungen und -pflegestellen, heißt es von der Stadt.

Da der Wechsel zwischen Öffnungen und Schließungen "in der Praxis einfach nicht handhabbar" sei, hat sich der Amberger OB Michael Cerny nun an Ministerpräsidenten Markus Söder und den Bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek gewandt. Holetschek habe ihm zugesagt, im Laufe der Woche eine bessere Lösung zu finden. Erst in der vergangenen Woche war die Inzidenz in Amberg leicht über 100 gestiegen, daher mussten Schulen und Kitas am heutigen Montag schließen. Auch eine Ausgangssperre trat in Kraft.