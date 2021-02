Corona-Ticker Oberpfalz: Verschärfte Regeln an der Grenze

6.30 Uhr: Wartezeiten für Grenzpendler

An der Grenze zu Tschechien hat sich am frühen Montagmorgen am Grenzübergang Hundsbach eine lange Schlange von Wartenden Autos gebildet. Gegen 6:00 Uhr waren es circa 25 Autos und Kleinlaster, die stetig anwuchs. Auto für Auto wird kontrolliert. Der Grenzübergang ist verhältnismäßig klein, an einer Staatstraße gelegen. An der A6 bei Waidhaus kam es am Morgen zu noch längeren Staus und Wartezeiten. Etwa 2.500 Menschen aus Tschechien pendeln hier im Grenzgebiet in den deutschen Nachbarlandkreis Tirschenreuth.

5.00 Uhr: Welcher Betrieb ist systemrelevant?

Nach der Verschärfung der Einreisebestimmungen an der bayerisch-tschechischen Grenze versucht der Landkreis Tirschenreuth jetzt, eine Liste von systemrelevanten Betrieben zu erstellen, die nicht auf ihre Mitarbeiter aus dem Nachbarland verzichten können.

Die betroffenen Unternehmen – beispielsweise aus dem Gesundheits- und Pflegebereich – haben bis heute Nachmittag, 14 Uhr, Zeit, beim Landratsamt eine Liste mit den entsprechenden Mitarbeitern einzureichen. Ihnen wird dann nach Prüfung durch die Kreisbehörde eine Bescheinigung ausgestellt, die sie beim Grenzübertritt vorlegen müssen.