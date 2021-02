Corona-Ticker Oberpfalz: Pendelbus zum Impfzentrum

19:30 Uhr: Erste Mutationen im Kreis Schwandorf?

Im Landkreis Schwandorf gibt es zwei Fälle mit Verdacht auf Corona-Mutationen der britischen Variante. Das teilte das Landratsamt am Montag, den 1. Februar, mit. Demnach gibt es bei zwei Grenzgängern Hinweise auf eine britische oder südafrikanische Mutation. Diese Hinweise seien aber keine Beweise. Dazu bedürfe es weitergehender Untersuchungen, die aber wochenlang dauern würden. Die Verdachtsfälle waren aufgetaucht, als mehrere Labore der Umgebung vergangene Woche Untersuchungen durchgeführt haben, die über die normalen Coronatests hinausgingen.

Es sei aber davon auszugehen, dass eine Infektion mit der britischen Variante keinen schwereren Krankheitsverlauf auslöst, heißt es aus dem Landratsamt Schwandorf. Allerdings könnte sich die Mutation leichter übertragen. Impfstoffstudien gingen aber davon aus, dass Impfungen den gleichen Schutz gegen die britische Mutation bieten.

14:20 Uhr Infektiologe hofft auf mehr Planungssicherheit nach Impfgipfel

Der Chefinfektiologe des Uniklinikums Regensburg, Bernd Salzberger, hofft im Zusammenhang mit dem Impfgipfel auf mehr Planungssicherheit für die nächsten Wochen und Monate. Im Bayern1-Interview sagte Salzberger außerdem, man mache sich aktuell zu viele Sorgen über die Verzögerung bei der Impfstofflieferung. Zwar würden die Hersteller ihre Kapazitäten erst jetzt hochfahren. Es sei derzeit aber noch nicht klar, dass sich die Lieferungen wirklich weiter ins Jahr verschieben werden. So heiße es von der Firma Biontech, dass die Dosen, die im Januar nicht hergestellt werden konnten, rasch nachgeliefert würden, so der Infektiologe. Deshalb sei zum jetzigen Zeitpunkt unklar, ob man nicht doch im März und April so weit sein werde, wie ursprünglich geplant. Lästig sei jetzt, dass zwar Impfstraßen und Personal bereitstünden, Impfdosen aber noch fehlen. Auf die Frage, ob er noch immer die Ansicht von Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) teile, dass jedem Deutschen im Spätsommer ein Impfangebot gemacht werden könne, sagte Salzberger: "Das kann immer noch gut klappen." Derzeit befänden sich etwa 20 Impfstoffe in der dritten Erprobungsphase.

11:04 Uhr: Mehr Gratis-Testmöglichkeiten für tschechische Grenzpendler

Die Möglichkeiten für tschechische Pendler, sich auch im eigenen Land auf das Coronavirus testen zu lassen und so die deutschen Teststationen zu entlasten, haben sich verbessert. Seit heute können Bürgerinnen und Bürger in Tschechien alle drei Tage einen kostenlosen Antigen-Schnelltest machen lassen. Vorher war das nur alle fünf Tage kostenfrei möglich. Das hat Markus Meinke, der Leiter der Stabsstelle Europaregion Donau-Moldau beim Bezirk Oberpfalz, mitgeteilt. Mit den häufigeren kostenlosen Schnelltests will die tschechische Regierung vor allem den mutierten Viren in der Bevölkerung auf die Spur kommen.

Pendler, die in Deutschland arbeiten, brauchen nach Vorgabe der Bundesregierung seit letzter Woche alle 48 Stunden einen negativen Coronatest, um weiterhin an ihren deutschen Arbeitsplatz fahren zu dürfen. Dafür waren an vielen deutsch-tschechischen Grenzübergängen kurzfristig Teststationen aufgebaut worden. Die Tests dort sind kostenlos, die Kosten trägt der Staat. Die aufwendigeren PCR-Tests, die in Deutschland ebenfalls kostenlos sind, sind in Tschechien weiterhin nur mit ärztlicher Überweisung kostenfrei.

10:30 Uhr: Landkreis Tirschenreuth mit Bayerns höchstem Inzidenzwert

Der Landkreis Tirschenreuth weist zu Beginn der Woche (01.02.2021, 0 Uhr) laut Robert-Koch-Institut (RKI) weiterhin den höchsten Inzidenz-Wert in Bayern auf und ist am Wochenende sogar über den Wert von 300 gestiegen – er liegt aktuell bei 316,5. Zudem hat der Landkreis dem RKI zufolge deutschlandweit den zweithöchsten 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner. Den höchsten Wert in Deutschland verzeichnet momentan der Landkreis Schmalkalden-Meiningen (Thüringen) mit 325,8.

Das Landratsamt Tirschenreuth befinde sich "aktuell in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, der Regierung der Oberpfalz, dem Bayerischen Gesundheitsministerium und dem LGL, welche weiteren Maßnahmen aufgrund dieser Situation zu ergreifen sind“, heißt es auf der Internetseite des Landkreises Tirschenreuth. Weitere Information will das Landratsamt heute bekanntgeben.

Die Stadt Regensburg dagegen liegt am Montag laut RKI mit einem Inzidenz-Wert von 34,6 unter dem wichtigen Grenzwert von 50 und weist damit bayernweit den niedrigsten Wert auf.