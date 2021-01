Corona-Ticker Oberpfalz: Mariahilfberg bleibt Erholungsgebiet

17.29 Uhr: "Naherholungsgebiet" für Bürger - Amberger Forstamt verschiebt Pflegemaßnahmen auf dem Mariahilfberg

Das Forstamt der Stadt Amberg hat die geplanten Pflegemaßnahmen am Mariahilfberg verschoben. Grund ist, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Amberg den Mariahilfberg während des Corona-Lockdowns verstärkt zum Spazierengehen und zur Naherholung nutzen. Durch die Verschiebung der Pflegemaßnahmen will das Forstamt zusätzliche Einschränkungen zur Corona-Pandemie vermeiden. Lediglich kleinere "Einzelmaßnahmen" soll es geben, diese würden jedoch nur kurzfristig vereinzelte Wegabschnitte betreffen. Die bereits im Dezember letzten Jahres angekündigte Großaktion zur Pflege des Mariahilfbergs soll dann im Herbst 2021 stattfinden.

8.30 Uhr: Polizei löst weitere Treffen auf

Die Polizei in der Oberpfalz hat auch am Sonntagabend unerlaubte Zusammenkünfte beenden müssen. Unter anderem wurden in einem Mehrfamilienhaus sieben Menschen aus unterschiedlichen Hausständen entdeckt. Alle erhielten eine Anzeige und wurden nach Hause geschickt. Acht Personen aus verschiedenen Haushalten nahmen derweil am Wochenende an einer Feier in Stamsried im Kreis Cham teil. Die Feier wurde von der Polizei aufgelöst. Anzeigen folgen.