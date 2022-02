Corona-Ticker Oberpfalz: Wieder Demos gegen Corona-Maßnahmen

6.45 Uhr: Demos gegen Corona-Maßnahmen in der Oberpfalz

Auch am Sonntag haben wieder Menschen in der Oberpfalz gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen demonstriert. Wie ein Sprecher am Polizeipräsidium Oberpfalz dem BR heute sagte, waren die größten Versammlungen neben Regensburg, in Neumarkt in der Oberpfalz (900 Teilnehmer), Roding im Landkreis Cham (200 Teilnehmer) und Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth (300 Teilnehmer).

Die Demos verliefen laut Polizei störungsfrei. Die Versammlung in Neumarkt in der Oberpfalz war angemeldet.